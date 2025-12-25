Khánh Hòa: Khởi công cầu Nguyễn Tất Thành

Sáng 25-12, tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Vinhomes tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Nguyễn Tất Thành. Đây là công trình hạ tầng quan trọng trên trục đường Nguyễn Tất Thành, kết nối Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh với khu vực Nha Trang.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công cầu Nguyễn Tất Thành. Ảnh: HIẾU GIANG

Cầu Nguyễn Tất Thành dài khoảng 400m, vượt kênh Thủy Triều, được xây dựng trên tuyến đường cùng tên; thiết kế theo dạng cầu vòm hiện đại, kết cấu thép và bê tông cốt thép.

Đầu năm 2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cầu Nguyễn Tất Thành do Công ty CP Vinhomes thực hiện, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 – 2027.

Máy móc, thiết bị tại lễ khởi công. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam nhấn mạnh, cầu Nguyễn Tất Thành là công trình có ý nghĩa quan trọng, mang tính điểm nhấn của Dự án Khu đô thị mới Cam Lâm nói riêng và khu vực Cam Ranh – Cam Lâm nói chung.

Công trình khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, phục vụ tổ chức không gian phát triển đô thị, phân bố dân cư và thu hút đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai; bảo đảm các thủ tục pháp lý đúng quy định, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công trình thi công đúng tiến độ.

Ngày 25-3-2025, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Cam Lâm với tổng diện tích hơn 10.356ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 584.364 người. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 260.267 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025 – 2037 theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

HIẾU GIANG