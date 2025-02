Lâm Đồng: Không gián đoạn sát hạch lái xe các loại

Trước đó, sáng cùng ngày, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo tạm ngưng sát hạch để chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép xe cơ giới từ ngành giao thông vận tải sang công an.

Tuy nhiên, sở cho biết đã thu hồi thông báo trên, ngành giao thông vẫn tổ chức sát hạch, cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe cho đến khi Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện các công việc liên quan.

Hiện nay, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng không có trung tâm sát hạch nên phải hợp đồng thuê trang thiết bị, phương tiện… của các trung tâm đang hoạt động trên địa bàn, để tổ chức các kỳ thi sát hạch.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận các lĩnh vực: Lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và An toàn, an ninh thông tin mạng từ các Sở Tư pháp, Sở GTVT, Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi nhận bàn giao từ các sở, ngành về Công an tỉnh phải đi vào hoạt động ngay, tận dụng được tối đa mọi nguồn lực và lực lượng hiện có, căn cứ tình hình chủ động tham mưu, đề xuất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết như cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực... để tiếp nhận nhiệm vụ cho phù hợp tình hình thực tế và đặc thù của ngành.