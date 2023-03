Làm rõ hoạt động du lịch văn hóa tâm linh tại dự án Samten Hills Đà Lạt

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức làm việc với địa phương liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ Nội vụ cho biết thời gian qua dư luận xã hội có thông tin phản ánh về việc Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Kim Phát xây dựng công trình tôn giáo (khu du lịch văn hóa tâm linh) và hoạt động tôn giáo tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Đoàn công tác do Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn và đại diện các đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ TN-MT, Bộ VH-TT&DL, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an)… sẽ làm việc với tỉnh Lâm Đồng về vụ việc liên quan đến Dự án Samten Hills Đà Lạt để có kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng hiện cũng đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương liên quan đề nghị báo cáo các vấn đề liên quan đến việc đầu tư, xây dựng dự án của Công ty Kim Phát nhằm phục vụ đoàn công tác liên ngành.

Cụ thể, Sở KH-ĐT có trách nhiệm làm rõ về quá trình thực hiện dự án đầu tư. Trong đó, tập trung làm rõ mục tiêu, quy mô và quá trình điều chỉnh mục tiêu dự án, nguồn vốn… Sở TN-MT làm rõ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích và quản lý sử dụng đất.

Sở Xây dựng làm rõ việc cấp giấy phép xây dựng các hạng mục công trình tại dự án; việc kiểm tra, giám sát và quản lý trật tự xây dựng. Sở VH-TT&DL làm rõ việc tổ chức đón nhận kỷ lục Guiness cho Đại bảo tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới; việc khai trương, đưa dự án đi vào hoạt động, bán vé cho khách tham quan…

Đồng thời, Công an tỉnh sẽ báo cáo tình hình an ninh trật tự và việc cư trú của người nước ngoài tại dự án. UBND huyện Đơn Dương báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, an ninh trật tự, tham quan, nghỉ dưỡng, sinh hoạt tôn giáo...

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đề nghị báo cáo của các sở, ngành, UBND huyện Đơn Dương cần có đề xuất, kiến nghị phương án quản lý nhà nước đối với khu du lịch tâm linh tại dự án của Công ty Kim Phát trong thời gian tới.

Liên quan đến hoạt động tại dự án Samten Hills Đà Lạt, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng) cho biết, từ ngày 27-2-2023 đến ngày 12-3-2023, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đơn Dương đã tổ chức cuộc lễ tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Phát, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương. Tham dự lễ có 117 tu sĩ người nước ngoài, khoảng 400 tăng ni và hàng ngàn phật tử, du khách thập phương trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.

Các sự kiện chính trong thời gian này có thể kể đến như: Ngày 27-2-2023, tổ chức lễ khánh thành Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat; ngày 7-3-2023, tổ chức lễ đón nhận “Chứng nhận Không gian văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat” do Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao tặng; ngày 11-3-2023, lễ khánh thành và đón nhận kỷ lục Guiness đối với Bảo Tháp Kinh Luân… Ngoài ra, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Phát còn tổ chức nhiều sự kiện như: Lễ hoàn tạ Long điền Hộ pháp, Sơn thần Thổ địa, cầu nguyện Quốc thái dân an; giao lưu nghệ thuật văn hóa Việt Nam và Ladakh - Ấn Độ…

Dự án đầu tư của Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Kim Phát được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2007, thay đổi lần 2 vào năm 2019, với mục tiêu: trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng; chăn nuôi bò sữa và sản xuất giống bò sữa; sản xuất nông nghiệp bằng hình thức trồng cỏ và các loại thức ăn cho bò; xây dựng nhà máy chế biến sữa; tham quan du lịch, giải trí, lưu trú, trải nghiệm cho du khách tới tham quan mô hình công nghệ “từ trang trại đến bàn ăn”.

Đáng chú ý, trong quá trình đầu tư, chủ đầu tư đề xuất bổ sung mục tiêu “du lịch văn hóa tâm linh”, cụ thể là điều chỉnh tên “khu sinh hoạt trung tâm” thành “khu du lịch văn hóa tâm linh”. Sau khi chủ đầu tư khánh thành công trình và tổ chức các hoạt động, khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Đà Lạt đã gây sốt trên mạng xã hội với tên gọi “chùa Ấn Độ”, “chùa Tây Tạng”. Hàng ngàn du khách thập phương đã kéo về đây tham quan, "check-in". Tuy nhiên, thực ra đây không phải cơ sở tôn giáo, mà là một khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, kết hợp văn hóa tâm linh.