Làm rõ việc tài xế xe tải dùng gậy tấn công người đi đường

Ngày 7-4, Công an Hà Tĩnh đang tiến hành xác minh, làm rõ việc tài xế xe tải dùng vật giống gậy ba khúc tấn công người đi đường.

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ camera

Ngày 7-4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang phối hợp với Công an phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc tài xế xe tải dùng vật giống gậy ba khúc tấn công người đi đường trong quá trình tranh cãi về việc dừng, đậu xe gây ách tắc giao thông.

Theo thông tin ban đầu từ dữ liệu camera hành trình của một tài xế, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6-4, tại ngõ 10, đường Xuân Diệu (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), có 2 xe ô tô BKS 37C-527.xx và 37C-458.xx đang dừng cạnh nhau trên đường. Ô tô BKS 37C-527.xx là loại xe tải nhỏ, lúc dừng có bật đèn cảnh báo để bốc, dỡ hàng hóa; ô tô BKS 37C-458.xx là xe bán tải, đã dừng hẳn, tài xế không có trên xe.

Trước thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ camera

Ngõ 10, đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh rộng khoảng 5m, nên việc 2 xe ô tô này dừng đã chắn hết lối đi lại, khiến các phương tiện khác không thể lưu thông. Lúc này, người đàn ông điều khiển xe máy BKS 75F5-70.xx chạy tới. Khi quan sát, người này dừng xe, đi bộ lách qua lối nhỏ giữa 2 xe ô tô để tìm tài xế.

Cơ quan chức năng mời những người liên quan làm việc. Ảnh: CÔNG AN HÀ TĨNH

Một thời gian ngắn sau đó, tài xế xe ô tô bán tải BKS 37C-458.xx lên xe và lái lùi lại phía sau.

Còn tài xế xe ô tô tải BKS 37C-527.xx đi tới mở cửa, lấy ra một vật có hình dạng giống gậy 3 khúc, sau đó đánh vào người đàn ông đi xe máy.

Hiện, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp với Công an phường Bắc Hà mời những người liên quan sự việc lên làm việc để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG