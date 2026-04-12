Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Italy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ đề nghị phía Italy tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, hiệp hội hai nước phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp bà Sandra Scagliotti, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino. Ảnh: TTXVN

Sáng 12-4 theo giờ địa phương, nhân chuyến thăm chính thức Italy, tại thành phố Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti.

Bày tỏ vui mừng gặp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi đến Italy, đất nước giàu truyền thống văn hóa và tươi đẹp, có quan hệ hữu nghị truyền thống rất tốt đẹp với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết chuyến thăm chính thức Italy diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Italy đang phát triển hết sức tích cực sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp bà Sandra Scagliotti, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino. Ảnh: TTXVN

Hai nước hợp tác hiệu quả, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, văn hóa, giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chia sẻ các hoạt động trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong những ngày tới sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao nhất của Italy.

Nhấn mạnh tại các cuộc gặp, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Italy, hướng tới nâng cấp quan hệ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết sẽ đề nghị phía Italy tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, hiệp hội hai nước phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp bà Sandra Scagliotti, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino. Ảnh: TTXVN

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti bày tỏ xúc động và vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp trong chuyến thăm chính thức tới Italy.

Chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Sandra Scagliotti tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao vừa được kiện toàn, Việt Nam sẽ thực hiện thành công các quyết sách chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới trên cơ sở một nền kinh tế tự chủ, tự cường, hướng đến cuộc sống hạnh phúc của người dân.

Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti chia sẻ với bà, Việt Nam không chỉ là một chủ đề nghiên cứu lịch sử, tri thức mà còn là một phần rất đặc biệt trong trái tim.

Bày tỏ biết ơn đất nước và nhân dân Việt Nam, Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti cho biết Việt Nam là nơi bà đã hoàn thành chương trình học từ năm 1989 và chính ý chí, quyết tâm của dân tộc Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng hình thành bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của bà.

Bà Sandra Scagliotti, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

Bài học lớn mà bà nhận được từ Việt Nam chính là: độc lập và tự do không bao giờ được đánh đổi. Việt Nam ngày nay đã trở thành một đất nước đổi mới, thịnh vượng, hòa bình và đang rất tích cực thúc đẩy một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người dân. Việc quảng bá về đất nước, con người Việt Nam với bà đã trở thành một nghĩa vụ thiêng liêng.

Bày tỏ xúc động và cảm ơn những tình cảm chân thành mà bà Sandra Scagliotti dành cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội trân trọng và đánh giá cao vai trò tích cực của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, các tổ chức nhân dân hai nước như Hội Hữu nghị Italy - Việt Nam, các Chi hội hữu nghị tại các địa phương, Phòng Thương mại Italy-Việt Nam, các hoạt động nghiên cứu, xuất bản nhiều tác phẩm về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh của Văn phòng Lãnh sự và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Torino.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Italy dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Ghi nhận các đề xuất cụ thể của Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Lãnh sự danh dự, Văn phòng Lãnh sự danh dự và bạn bè Italy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy trong các hoạt động cộng đồng và hướng về Việt Nam, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và làm cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Theo TTXVN