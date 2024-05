Lần đầu tiên Schneider Electric Việt Nam được vinh danh giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất

Đại diện Schneider Electric Việt Nam nhận giải thưởng

Schneider Electric, tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về chuyển đổi số quản lý năng lượng và tự động hóa, lần đầu tiên được vinh danh giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” (Best Workplaces) năm 2024, lần thứ 4 được chứng nhận Great Place To Work bởi cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc Great Place To Work (GPTW).

Chủ đề năm 2024 của tổ chức GPTW là "Great Is Possible", mở rộng cả về quy mô 125.000 đáp viên gấp 3 lần so với năm 2023 và doanh nghiệp chứng nhận gấp 1,5 lần so với cùng kỳ. Mặc dù mức độ cạnh tranh gia tăng, Schneider Electric Việt Nam vẫn thăng hạng ấn tượng và được đề cử Best Workplaces.

Giải thưởng Best Workplaces được trao cho 25 doanh nghiệp thể hiện khác biệt lớn với nhóm được chứng nhận, đo lường từ 85% kết quả khảo sát chỉ số tin cậy của nhân viên và 15% đánh giá chiến lược tận tâm phát triển nơi làm việc của công ty. 60 câu hỏi chấm điểm và 2 câu hỏi mở đánh giá môi trường làm việc được gửi tới nhân viên, cùng 6 câu hỏi luận dành cho lãnh đạo doanh nghiệp về chiến lược nâng tầm nhân sự.

Bà Cáp Thị Minh Trang, Giám đốc Nhân sự Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ: “Giải thưởng Best Workplaces 2024 minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc tạo môi trường làm việc cởi mở, đa dạng và hòa nhập. Hành trình này phản ánh sự tận tâm của Schneider Electric đối với sức khỏe tinh thần và định hướng nghề nghiệp của mỗi nhân viên thông qua những chính sách vượt ra ngoài tư duy truyền thống. Đồng thời, danh hiệu sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng tôi tạo ra các tác động bền vững, ưu tiên sự hài lòng và thành công của nhân viên trong mọi quyết định của mình”.

KIM THANH