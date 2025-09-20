Lan tỏa khát vọng cống hiến từ phong trào thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ VH-TT-DL diễn ra ngày 25-9-2025 tại Hà Nội. Đây là sự kiện trọng đại, nơi những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 được tôn vinh, đồng thời khởi lên khí thế mới cho chặng đường 2025 - 2030.

Hành trình thi đua - hành trình khát vọng

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Bộ VH-TT-DL đã trở thành hành động cụ thể trên khắp các lĩnh vực.

Công tác xây dựng thể chế đạt nhiều kết quả nổi bật: Bộ đã trình và được Quốc hội thông qua những đạo luật quan trọng, như Luật Điện ảnh (sửa đổi) 2022; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022...

Bộ cũng ban hành hơn 120 văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện chiến lược phát triển văn hóa, thể thao, du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức tạo dấu ấn với bạn bè quốc tế

Ở cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân rộng tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Đến nay, cả nước đã có hơn 70% thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, gìn giữ phong tục, tập quán tốt đẹp và lan tỏa tinh thần cộng đồng.

Trong thể thao, phong trào rèn luyện theo gương Bác Hồ thu hút hàng triệu người dân tham gia, với hơn 30% dân số thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao.

Thể thao thành tích cao cũng ghi dấu ấn đậm nét: Việt Nam đứng nhất toàn đoàn tại SEA Games 31 và 32, giành nhiều huy chương quý giá tại ASIAD 19. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia góp mặt tại World Cup 2023, khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường thế giới.

Du lịch đã có nhiều bước phát triển bứt phá

Du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19 có sự phục hồi ngoạn mục. Năm 2024, ngành du lịch đón hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 108 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 840 ngàn tỷ đồng.

Việt Nam nhiều năm liền được World Travel Awards vinh danh là “Điểm đến hàng đầu châu Á”, “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”.

Những con số đó không chỉ phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ mà còn khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trong bản đồ thế giới.

Phong trào thi đua trong ngành VH-TT-DL gắn liền với từng chặng đường phát triển của đất nước. Năm 2021, khẩu hiệu hành động là “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đến năm 2025, khi đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc, phương châm mới được xác định: “Kiên định mục tiêu, khơi thông nguồn lực, phát triển bền vững”.

Mỗi khẩu hiệu là một lời hiệu triệu, cổ vũ toàn ngành bứt phá, dồn sức hoàn thành nhiệm vụ.

Tôn vinh 300 gương mặt nghệ sĩ, vận động viên… tiêu biểu

Đại hội thi đua yêu nước Bộ VH-TT-DL lần thứ IV quy tụ hơn 300 đại biểu tiêu biểu, với những câu chuyện sống động về nghị lực và cống hiến.

Ở đó có huấn luyện viên Mai Đức Chung, người thầm lặng đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam viết nên kỳ tích World Cup; vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, “cô gái vàng” băng băng về đích trong những chặng đua đầy thử thách, trở thành niềm tự hào của điền kinh Việt Nam; vận động viên cử tạ Lại Gia Thành, giành nhiều huy chương vàng quốc tế, góp phần khẳng định vị thế thể thao Việt.

Đội bóng đá nữ quốc gia đã đạt thành tích xuất sắc

Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, NSND Nguyễn Tiến Dũng vẫn miệt mài giữ lửa sân khấu múa rối, góp phần đưa loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ; NSƯT Xuân Bắc không chỉ sáng tạo trên sân khấu mà còn tích cực trong công tác quản lý, quảng bá văn hóa; nhiều nghệ nhân dân gian, cán bộ văn hóa cơ sở cũng được vinh danh vì những đóng góp bền bỉ trong gìn giữ bản sắc.

Ở lĩnh vực du lịch, những gương mặt trẻ như sinh viên Đoàn Ngọc Ánh, đại diện thế hệ mới thể hiện khát vọng cống hiến thông qua các sáng kiến quảng bá du lịch số, khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp phát triển ngành.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ VH-TT-DL không chỉ là dịp tổng kết thành tích, mà còn là lời cam kết hướng về tương lai. Phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030 sẽ tiếp tục gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh mềm văn hóa, đưa thể thao Việt Nam vươn xa và khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

MAI AN