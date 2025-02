Lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các khu nhà trọ

Điểm đến quen thuộc mỗi ngày

Thời gian qua, nhiều quận, huyện và TP Thủ Đức (TPHCM) chú trọng xây dựng nhiều Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân. Những không gian này không chỉ là nơi lưu trữ tư liệu, sách báo về

Bác Hồ mà còn trở thành điểm đến quen thuộc, nơi công nhân tìm hiểu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó vận dụng vào cuộc sống và công việc hàng ngày.

Tại nhà lưu trú công nhân ở Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được hình thành gần nửa năm nay và nhanh chóng trở thành địa điểm thu hút đông đảo công nhân. Không gian gồm ba phần chính: tư liệu và các mô hình thu nhỏ về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khu trưng bày tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng; khu sách, văn bản pháp luật liên quan đến quyền lợi người lao động. Đây không chỉ là nơi công nhân tìm hiểu về hai nhà lãnh đạo vĩ đại của dân tộc ta mà còn là nguồn tư liệu phong phú, giúp bổ sung kiến thức pháp luật, văn hóa cho bản thân công nhân, người lao động. Chị Trần Thu Vân, công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu Hai Thanh (KCN Hiệp Phước), chia sẻ, chị thường cùng bạn đến Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại tầng 1 của khu lưu trú để đọc sách vào mỗi cuối tuần. Chị đọc sách về Bác Hồ, tìm hiểu thêm về Bác Tôn, hoặc đọc sách pháp luật để bổ sung kiến thức cho công việc và cuộc sống. Theo chị Thu Vân, với hơn 550 công nhân đang sinh sống tại đây, việc có một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay trong khu lưu trú giúp người lao động, công nhân dễ dàng tham quan, tìm hiểu, đọc sách. Nhiều gia đình còn đưa con đến để giúp con hiểu hơn về tấm gương của Bác Hồ, Bác Tôn.

Công nhân đọc sách tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà lưu trú công nhân ở KCN Hiệp Phước. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Không chỉ các khu lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhiều nhà trọ tư nhân tại TPHCM cũng xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Điển hình là tại quận Bình Tân, nơi có hơn 800.000 dân - với phần lớn là công nhân nhập cư, đã triển khai xây dựng và phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đến nay, nhiều khu nhà trọ đã có mô hình này, trong đó có Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu nhà trọ 85 Trần Thanh Mại (quận Bình Tân). Không gian tại đây không chỉ trưng bày sách báo, hình ảnh về Bác Hồ mà còn có sách văn hóa, khoa học, truyện tranh dành cho trẻ em, giúp công nhân và con em họ có thể cùng đọc sách, nâng cao hiểu biết. Chị Nguyễn Thanh Nhàn (một công nhân tại khu trọ) cho biết, từ khi có Không gian văn hóa

Hồ Chí Minh, chủ nhà trọ đặt thêm bàn ghế, trồng cây xanh để tạo môi trường đọc sách thoải mái. Ngoài ra còn có các buổi tuyên truyền về pháp luật, phòng chống bạo hành, phòng cháy, chữa cháy, giúp công nhân nâng cao kiến thức.

Xây dựng khu nhà trọ an toàn với phụ nữ, trẻ em

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân Huỳnh Đặng Hà Tuyên cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy), Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã chủ động, phối hợp với các đơn vị thí điểm xây dựng và phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nhà trọ an toàn với phụ nữ và trẻ em. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu trọ gồm các hoạt động: triển lãm hình ảnh và sách về Bác Hồ gắn với các chủ đề Bác Hồ với công nhân, Bác Hồ với phụ nữ, Bác Hồ với trẻ em và nhiều bài viết, tác phẩm tiêu biểu của Bác được mã hóa QR để tiện việc tra cứu, học tập; xây dựng góc đọc sách, trao tặng kệ sách, sách, truyện tranh thiếu nhi góp phần phát triển văn hóa đọc ngay tại khu nhà trọ.

Mô hình này đã góp phần từng bước xây dựng môi trường sống an toàn hơn, lành mạnh hơn tại các khu nhà trọ có đông công nhân, người lao động; góp phần xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Thị Bé Hai cho biết, xây dựng và phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các khu nhà trọ không chỉ nhằm lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà còn giúp công nhân có nơi học tập, giải trí, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh hơn. Từ hiệu quả trên, quận Bình Tân tiếp tục nhân rộng mô hình. Trong đó, dự kiến giai đoạn 2024-2025, mỗi năm quận Bình Tân tiếp tục nhân rộng mô hình ra ít nhất 1 khu nhà trọ trên địa bàn mỗi phường. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí xây dựng nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em phù hợp tình hình thực tiễn, góp phần đẩy mạnh sự lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày của hội viên, công nhân.

Mô hình “Xây dựng và phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” được triển khai xây dựng tại phường Tân Tạo (quận Bình Tân), đến nay đã xây dựng tại 9 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em (với 645 phòng trọ, 1.497 người thuê trọ).

VĂN MINH - THÁI PHƯƠNG