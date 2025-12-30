Lãnh đạo TPHCM tiếp Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản

Ngày 30-12, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM và đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, tiếp ông Sasaki Hajime, Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, đến thăm và làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp ông Sasaki Hajime. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được vui mừng chào đón ông Sasaki Hajime đến thăm và làm việc tại TPHCM, đồng thời khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của TPHCM trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị hiện đại.

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản trong nhiều dự án hợp tác; đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng phát triển cho Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm đến ông Sasaki Hajime. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông tin về định hướng phát triển trong giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố đang ưu tiên phát triển hệ thống giao thông công cộng, đường sắt đô thị, gắn quy hoạch đô thị với giao thông, tăng cường kết nối vùng và nâng cao năng lực vận chuyển hàng hoá. TPHCM mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng giao thông bền vững, giao thông thông minh, an toàn và thân thiện môi trường.

Ông Sasaki Hajime bày tỏ ấn tượng trước vai trò đầu tàu kinh tế của TPHCM cũng như những định hướng phát triển dài hạn trong lĩnh vực hạ tầng. Ông khẳng định Nhật Bản coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, sẵn sàng tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy các dự án hợp tác thực chất trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng và phát triển đô thị, cải thiện chất lượng không gian đô thị và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp hai bên.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, cũng đã tiếp ông Sasaki Hajime.

Đồng chí Võ Văn Minh tiếp ông Sasaki Hajime. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển của TPHCM, cũng như những mong muốn hợp tác của phía Nhật Bản đối với Thành phố. Đồng chí Võ Văn Minh đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của ông Sasaki Hajime, cho rằng đây là dịp quan trọng để hai bên tăng cường trao đổi, làm sâu sắc hơn hợp tác giữa TPHCM với các đối tác Nhật Bản trong các lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu lớn.

Đồng chí Võ Văn Minh thống nhất đề xuất của ông Sasaki Hajime, thúc đẩy hơn nữa các chương trình giao lưu từ cấp chính phủ, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Đồng chí Võ Văn Minh tặng quà lưu niệm đến ông Sasaki Hajime. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM tại hai cuộc tiếp đã khẳng định TPHCM tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu, triển khai các chương trình, dự án hợp tác tại TPHCM, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của TPHCM trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá cao chia sẻ của lãnh đạo TPHCM và quyết tâm phát triển của Thành phố, ông Sasaki Hajime bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa TPHCM và các đối tác Nhật Bản sẽ tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía.

XUÂN HẠNH