Chính trị

Đối ngoại

Phó Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nagoya, Nhật Bản

SGGPO

Chiều 1-12, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Tiến sĩ Natsume Nagato, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nagoya, Nhật Bản.

IMG_20251201_173034.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao quà tặng Tiến sĩ Natsume Nagato, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nagoya

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ vui mừng được gặp lại Tiến sĩ Natsume Nagato, đồng thời đánh giá cao tâm huyết và tình cảm sâu sắc của ông dành cho Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng thông qua các dự án y tế, đào tạo chuyên môn và hỗ trợ sinh viên học bổng Chính phủ Nhật Bản.

Lãnh đạo TPHCM cảm ơn Tiến sĩ Natsume Nagato đã cập nhật tiến độ các dự án hợp tác từ tháng 3 đến nay, trong đó có Trung tâm chăm sóc răng miệng sản phụ tại Bệnh viện Từ Dũ và sáng kiến thu hồi kim loại quý từ chất thải y tế. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tiến sĩ Natsume Nagato và Văn phòng Lãnh sự Danh dự tại Nagoya, nhấn mạnh TPHCM đang triển khai chiến lược phát triển đô thị đa trung tâm, hiện đại, bền vững, mở rộng hợp tác quốc tế.

Tiến sĩ Natsume Nagato đề xuất tiếp tục thúc đẩy hợp tác y tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao, mở rộng mô hình trường đại học – bệnh viện – doanh nghiệp, cũng như quảng bá TPHCM đến doanh nghiệp Nhật Bản để tăng cường thương mại, đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực y sinh, dược phẩm và công nghệ mới.

Tiến sĩ Natsume Nagato làm Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nagoya từ năm 2017. Ông có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam – Nagoya, đặc biệt trong y tế khi hỗ trợ hơn 4.000 ca phẫu thuật hở hàm ếch cho trẻ em và hỗ trợ các gia đình nghèo có con khuyết tật.

THỤY VŨ

