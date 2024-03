Tổ công tác giải quyết các vấn đề an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu vực xung quanh chợ đầu mối (gọi tắt là tổ công tác) vừa có đề xuất gửi UBND TPHCM về việc lắp đặt camera, giám sát an toàn xung quanh chợ đầu mối…

Người dân mua rau củ tươi trong chợ đầu mối Hóc Môn

Nội dung đề xuất nhằm thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối và chỉ đạo của đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM về việc ban hành các văn bản liên quan hoạt động của tổ công tác và tổ giúp việc cho tổ công tác.

Theo tổ công tác, tình hình kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự… ở khu vực xung quanh chợ đầu mối được bà con phản ánh nhiều lần. Bản thân lãnh đạo các chợ đầu mối cũng rất bức xúc, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Để chấn chỉnh tình trạng bát nháo, mất an ninh trật tự, nguy cơ mất an toàn thực phẩm, tổ công tác đưa ra các đề xuất, gồm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm; không để tiếp tục xảy ra các hoạt động vận chuyển, kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây ô nhiễm môi trường… tại các khu vực xung quanh chợ đầu mối.

Khách mua hàng trong chợ đầu mối Hóc Môn

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng đề xuất các sở ngành tuyên truyền, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; nâng cao ý thức người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ. Đối với UBND các quận, huyện, triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông tại khu vực xung quanh chợ đầu mối để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

THI HỒNG