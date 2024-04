Nắng nóng vượt dự báo của cơ quan khí tượng

Trong tổng số 33 trạm đo khí tượng ghi nhận và báo cáo nhiệt độ ở miền Bắc và miền Trung chiều nay 27-4, có 23 trạm báo nền nhiệt vượt 40 độ C đến trên 42 độ C; 13 trạm báo nhiệt độ từ 39 đến gần 40 độ C.

Nhiệt độ thực tế tại Hà Nội đã vượt cao hơn dự báo của cơ quan khí tượng. Ảnh: VĂN PHÚC

Chiều 27-4, nắng nóng chói chang trên phạm vi cả nước. Cập nhật dữ liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ miền Bắc xuống miền Trung, có tới 23 trạm khí tượng đo được nhiệt độ từ 40 độ C trở lên; còn lại 13 trạm đo nhiệt độ trên 39 độ và gần chạm 40 độ C.

Như vậy, tình trạng chung mà các trạm đo khí tượng đã ghi nhận được là có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Trong khi theo một số chuyên gia khí tượng, ngày 27-4 vẫn chưa phải là “đỉnh” của đợt nắng nóng này.

Cụ thể dữ liệu tại một số trạm đo ngày 27-4 như Yên Châu (Sơn La) 41,5 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 41,6 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 41,6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 42,1 độ C, TP Huế (Thừa Thiên Huế) 41,4 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41,3 độ C… kèm theo độ ẩm ở mức ít gặp (30-35%).

Tại Nam bộ và Bắc bộ nhiệt độ phổ biến là 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Phố Ràng (Lào Cai) 38,8 độ C, Láng (Hà Nội) 39,4 độ C, Phủ Lý (Hà Nam) 40,6 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 39,2 độ C...

Bảng biểu nhiệt độ ở miền Bắc và một phần miền Trung chiều 27-4 (cập nhật đến 13 giờ). Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên có cường độ nắng nóng “nhẹ” hơn một chút nhưng phổ biến 35-37 độ C.

Điểm đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia xác nhận nhiệt độ đo tại Hà Nội vào lúc 13 giờ chiều nay 27-4 ở trạm đo Ba Vì là 39,2 độ C và tại trạm đo Láng là 39,4 độ C.

Ảnh chụp vệ tinh khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ chiều 27-4 hầu như không một gợn mây

Trong khi trước đó, cơ quan này đăng tải bản tin dự báo nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội trong đợt nắng nóng này chỉ khoảng 35-38 độ C. Như vậy, dự báo trước đó không hoàn toàn chính xác. Số liệu nhiệt độ trên đây được cập nhật đến 13 giờ hàng ngày và có thể còn cao hơn khi có dữ liệu tổng hợp đến khoảng 20 giờ hàng ngày.

Còn theo dữ liệu của một số ứng dụng trên điện thoại di động và số liệu của một số cơ quan khí tượng quốc tế theo dõi thời tiết tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhiệt độ khu vực Ba Vì (Hà Nội) lúc 13 giờ chiều 27-4 là 40 độ C.

VĂN PHÚC