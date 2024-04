Từ đầu tháng 5, nắng nóng ở Nam bộ sẽ giảm

Cơ quan khí tượng nhận định từ tháng 5, Nam bộ sẽ giảm nắng nóng

Cụ thể, theo ông Hưởng, sang những ngày đầu tiên của tháng 5 (khoảng ngày 1 và 2-5), miền Bắc có nhiều khả năng xuất hiện tình trạng thời tiết như ngày 24-4, tức không khí lạnh yếu kết hợp hội tụ gió trên cao gây mưa, dông lốc trên diện rộng.

Còn ở phía Nam có thể xuất hiện hình thái tiền gió mùa Tây Nam, nên mưa chuyển mùa bắt đầu xuất hiện ở Tây nguyên và Nam bộ. Theo đó, đầu tháng 5, nắng nóng ở Nam bộ giảm, nhưng hiện tượng dông lốc, sét (thậm chí mưa đá) dễ xảy ra trong giai đoạn Nam bộ chuyển mùa.

Nhận định và đánh giá về thời tiết cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ (bắt đầu từ hôm nay 27-4), ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, thời tiết khá đặc biệt. "Thống kê trong 10 năm qua, chưa có năm nào mà cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng nắng nóng trong dịp 30-4 và 1-5", ông Hưởng nói.

Nắng nóng ở Hà Nội đang tăng cường độ. Dự báo hôm nay 27-4, cả nước nắng nóng. Ảnh: VĂN PHÚC

Dự báo từ ngày 27 đến 30-4, miền Bắc xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng. Trong đó, Đông Bắc bộ đạt 38 độ C; Tây Bắc bộ 39 độ C.

Miền Tây của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, nhiệt độ lên tới 39-40-41 độ C (đặc biệt gay gắt). Tây nguyên và Nam bộ trong dịp nghỉ lễ cũng có nắng nóng (Tây nguyên 35-37 độ C; Nam bộ 36-38 độ C).

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng nhận định nắng nóng Nam bộ sắp giảm cường độ

VĂN PHÚC