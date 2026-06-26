Larue đồng hành cùng Lễ hội biển Tam Thanh 2026

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Đây là sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu của phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Quảng Phú – Sắc màu mùa hè năm 2026”. Lễ hội nhằm hướng đến quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về du lịch biển, văn hoá cộng đồng và các sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng.

Biên bản ký kết hợp tác lần này một lần nữa khẳng định sự đồng hành và cam kết gắn bó của Larue với thành phố Đà Nẵng – nơi thương hiệu đã hiện diện trong đời sống văn hóa, ẩm thực và cộng đồng suốt hơn một thế kỷ, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương trong việc phát triển các hoạt động văn hóa – du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và khu vực miền Trung đến với du khách trong nước và quốc tế.

THÁI LÂM