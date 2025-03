Lễ 30-4 và 1-5: Vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM tăng 40%

Du khách thưởng thức ẩm thực đặc trưng tại Khu du lịch sinh thái Vàm Sát - Cần Giờ (TPHCM)

Theo Lữ hành Saigontourist, đơn vị vừa ra mắt 84 hành trình du lịch nước ngoài và 45 hành trình trong nước với mức giảm giá cao nhất 10 triệu đồng/người, khởi hành liên tục từ ngày 23-4 đến 1-5.

Du khách trải nghiệm du lịch tại huyện Cần Giờ do Lữ hành Saigontourist thực hiện

Đặc biệt khách được tặng ngay dịch vụ “Fast Track Check-in” (làm thủ tục nhanh), ưu tiên làm thủ tục tại khu vực Business Class (hạng thương gia) cho khách mua tour châu Âu, châu Mỹ, New Zealand và Nam Phi.

Đoàn khách Việt Nam tham quan Bắc Âu do BenThanh Tourist tổ chức

Năm nay, xu hướng lựa chọn điểm đến trong nước tiếp tục tăng cao, với các hành trình khám phá vẻ đẹp Tây Bắc, Đông Bắc, ngắm hoàng hôn Phan Thiết, Nha Trang, “chạm” vào dòng chảy lịch sử, cảm nhận vẻ uy nghiêm kinh thành Huế, thả hoa đăng tại Phố cổ Hội An...

Với điểm đến nước ngoài, Lữ hành Saigontourist ghi nhận, du khách quan tâm nhiều đến Lễ hội hoa Fuji Shibazakura - thảm hoa chi anh rực rỡ dưới chân núi Phú Sĩ (Nhật Bản), ngắm nhìn cánh đồng hoa Tulip khoe sắc tại Lễ hội hoa Keukenhof Hà Lan, hoà mình cùng Lễ hội ánh sáng Sydney của Australia….

Đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham dự "Lễ hội Văn hóa, Ẩm thực Món ngon" do Saigontourist Group tổ chức

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ Thông tin BenThanh Tourist nhận định, do chi phí vận chuyển, giá khách sạn tăng trong giai đoạn cao điểm, nên giá tour lễ tăng khoảng 15% so với tour khởi hành bình thường. Hiện tại, sức mua của thị trường du lịch năm nay vẫn duy trì ổn định so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, khách hàng có sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, có tâm lý đặt tour sớm hơn. Tại thời điểm hiện tại, các tour nước ngoài đến các thị trường xa của BenThanh Tourist đã kín chỗ từ 80%-90% tùy tour, các tour du lịch trong nước cũng đạt khoảng 60%.

Khách quốc tế trải nghiệm ngắm và săn ảnh chim di cư tại Cần Giờ (TPHCM)

Thông tin từ ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, giá vé máy bay chặng du lịch chính từ Hà Nội và TPHCM đến các điểm du lịch trong dịp lễ này đã tăng đáng kể so với năm trước. Cụ thể, giá vé chặng TPHCM-Hà Nội tăng 30%-40% so với ngày thường, ở mức từ 4,5tr đến 6,5 triệu/ vé tuỳ ngày và hãng bay. Giá vé cho các chặng như Hà Nội - Nha Trang, Hà Nội - Quy Nhơn ở mức 6-6,3 triệu đồng/vé, tăng khoảng 10%-20% so với cùng kỳ năm trước.

“Người dân vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ dài ngày, nên cân nhắc chi tiêu kỹ hơn cho các đường tour dịp này. Xu hướng lựa chọn du lịch trong nước bằng đường bộ, đường tàu hỏa, hoặc chọn tour nước ngoài tiếp tục gia tăng do giá vé máy bay trong nước tăng đáng kể”, ông Phạm Anh Vũ cho hay.

Du khách tham quan núi Bà Đen (Tây Ninh) dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025

Hiện tại, giá tour lễ 30-4 và 1-5 từ 1-2 triệu đồng/người với các tour đi về trong ngày, khởi hành từ TPHCM đến một số địa phương lân cận; các đường tour từ 5-7 ngày từ TPHCM đến các tỉnh thành phía Bắc có giá từ 10-14 triệu đồng/tour; tour nước ngoài từ TPHCM đi Nam Âu, lịch trình 11 ngày, khởi hành ngày 21-4 (BenThanh Tourist triển khai) có giá 99,99 triệu đồng/người; tour Thái Lan khoảng 13 triệu đồng/người, tùy thương hiệu…

Ngày 12-3, tại Khách sạn Continental Saigon (quận 1, TPHCM), Lữ hành Saigontourist và Sun World - hệ thống tổ hợp vui chơi giải trí thuộc Tập đoàn Sun Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện năm 2025. Lễ ký kết đánh dấu sự cộng hưởng giữa hai thương hiệu lớn của ngành du lịch Việt Nam, hướng tới mục tiêu cung cấp các sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế... Năm nay cũng là cột mốc quan trọng khi Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), đồng thời là dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Saigontourist. Theo đó, hai bên sẽ triển khai chiến dịch mang tên “Beloved Vietnam – Beloved S-country – Yêu Việt Nam qua từng chuyến đi”, với điểm nhấn là hành trình khám phá 5 điểm đến nổi bật hàng đầu Việt Nam, gồm: Đỉnh Fansipan (Lào Cai), di sản thiên nhiên thế giới Cát Bà (Hải Phòng), thành phố lễ hội quốc tế Đà Nẵng, thiên đường biển đảo nguyên sơ Phú Quốc (Kiên Giang) và vùng đất văn hóa linh thiêng Tây Ninh.

THI HỒNG