Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa, tầm vóc, giá trị to lớn. Hoạt động này nhằm tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu từ 7 giờ 45.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tham dự chương trình còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án tối cao; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Ngoài ra, tham dự sự kiện có đông đảo các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành và nhiều địa phương; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Điện Biên.

Sự kiện còn có sự tham dự của 270 đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài. Đoàn đại biểu Lào cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamose Chanyalath dẫn đầu; đoàn đại biểu Campuchia do Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun dẫn đầu; đoàn đại biểu Trung Quốc do Phó Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Thanh Vỹ làm trường đoàn; đoàn đại đại biểu Pháp do Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu dẫn đầu; cùng đông đảo các vị đại diện các sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm.

Lễ mít tinh chính thức bắt đầu bằng 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc quốc ca.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính nghiêng mình tưởng nhớ công lao vĩ đại và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Vị Lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân và hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Chúng ta tưởng nhớ và tri ân sâu sắc Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chúng ta khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và Nhân dân ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã tận tâm, tận lực, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, cùng góp phần làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, sau 70 năm ngày Chiến thắng, chúng ta vẫn băn khoăn, trăn trở, ngậm ngùi khi còn đó nhiều liệt sĩ chưa xác định được đủ thông tin; nhiều cựu chiến binh vẫn đau đáu nỗi niềm tìm kiếm đồng đội; nhiều gia đình vẫn ngày đêm trông ngóng thông tin về người thân đã hy sinh trên chiến trường; máu xương của các anh hùng liệt sĩ đã hòa quyện vào lòng đất Điện Biên - Tây Bắc, để góp phần cho ngày hôm nay đất nước ta được độc lập, tự do và nhân dân được sống trong ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là kết tinh của sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chiến thắng của chính nghĩa, của lòng dân, của lương tri và phẩm giá con người, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo; bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, từ truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, được nhân dân các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước phát huy cao độ và tận tâm, tận lực dốc sức, đồng lòng, đóng góp sức người, sức của cho Chiến dịch. Đặc biệt, góp phần trực tiếp làm nên chiến thắng là sự cống hiến, hy sinh to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, một đội quân “từ Nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” với trên 4 vạn cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Những tấm gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh anh dũng trên chiến trường là minh chứng sinh động cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực; tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Chúng ta tin tưởng và tự hào rằng, những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta với tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, những khó khăn được tháo gỡ, những thách thức sẽ vượt qua để viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng với tất cả sự quyết tâm, sự kiên trì, bền bỉ, nhiệt huyết, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước của các thế hệ hôm nay và mai sau, như lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung của dân tộc, chúng ta chân thành biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Trung Quốc, các nước Liên Xô cũ, các nước xã hội chủ nghĩa, bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước Lào, Campuchia anh em trong liên minh đoàn kết chiến đấu Ba nước Đông Dương đối với Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam nói chung.

Phần cuối lễ mít tinh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao và gắn Huân chương Độc lập Hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Ngay sau lễ mít tinh là lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trời ngớt mưa và chương trình bắt đầu với đội hình 11 máy bay của Không quân Việt Nam bay mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua sân vận động Điện Biên và bầu trời TP Điện Biên Phủ.

Lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 12.000 người. Thứ tự các các khối diễu binh, diễu hành như sau: Khối nghi trượng mô hình Quốc huy; Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mô hình biểu tượng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân; Khối nữ Quân nhạc; Khối chiến sĩ Điện Biên; Khối sĩ quan Lục quân; Khối sĩ quan Hải quân; Khối sĩ quan Phòng không - Không quân; Khối sĩ quan Biên phòng; Khối sĩ quan Cảnh sát biển; Khối nữ sĩ quan Quân y; Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng; Khối lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Khối chiến sĩ Lục quân; Khối chiến sĩ Đặc công; Khối chiến sĩ Đặc nhiệm; Khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc; Khối nữ du kích miền Nam; Xe Chỉ huy, xe Tổ Cờ truyền thống Công an; Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân; Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông; Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động; Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh; Khối Hồng kỳ; Khối Cựu chiến binh; Khối Thanh niên xung phong; Khối Dân công hỏa tuyến; Khối Công nhân; Khối Nông dân; Khối Trí thức; Khối Thanh niên; Khối Phụ nữ; Khối các dân tộc Tây Bắc; Khối Nghệ thuật.

Sau khi các khối diễu binh, diễu hành qua lễ đài tiếp tục di chuyển trên đường Trường Chinh, qua đường Hoàng Văn Thái đến ngã tư A1 sẽ chia thành 3 hướng: Hướng 1 gồm 8 khối lực lượng vũ trang và các khối của tỉnh Điện Biên đi theo đường Võ Nguyên Giáp về đường 7-5; Hướng 2, gồm 7 khối các lực lượng quân đội, đi qua cầu A1, đường Nguyễn Hữu Thọ và tập kết tại phường Thanh Bình và hướng 3, gồm 8 khối lực lượng công an rẽ trái qua phường Nam Thanh và tập kết tại khu đô thị Pom La.

Tiết mục đồng diễn trống của hội Học viện Cảnh sát nhân dân.

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 --7-5-2024) được bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 ngày 7-5-2024. Chương trình sẽ gồm các nội dung chính thức như: Nghi lễ chào cờ; biểu diễn trống hội; trình diễn khối nghệ thuật; công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng; lễ diễu binh, diễu hành… Trọng tâm của chương trình là lễ diễu binh, diễu hành, với sự tham gia của hơn 12.000 người. Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia có: Pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng. Lực lượng đứng trên sân, gồm: tiêu binh lễ đài và 5 khối đứng. Lực lượng diễu binh, diễu hành, gồm: khối nghi trượng, 16 khối diễu binh và khối dân công hỏa tuyến. Lực lượng của Bộ Công an có 2 khối đứng trên sân và 9 khối diễu binh, diễu hành. Lực lượng của tỉnh Điện Biên có 3 khối nghi trượng, khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc, các khối diễu hành quần chúng và 20 khối đứng làm nền trên sân.

