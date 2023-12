Liên hợp quốc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Somalia

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết dỡ bỏ những quy định hạn chế cuối cùng đối với các hoạt động chuyển giao vũ khí cho Chính phủ Somalia và các lực lượng an ninh Somalia, sau hơn 30 năm khi lệnh cấm vận vũ khí đầu tiên áp đặt đối với quốc gia Đông Phi này.

Binh sĩ Somalia tuần tra tại khu vực Sanguuni, cách thủ đô Mogadishu 450km về phía Nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Đồng thời chấp thuận tái áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với nhóm phiến quân al-Shabaab có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Năm 1992, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt lệnh cấm vận đối với Somalia để chặn đứng nguồn cung vũ khí cho giới quân phiệt - vốn tham gia cuộc lật đổ nhà độc tài Mohamed Siad Barre và đẩy quốc gia thuộc vùng Sừng châu Phi vào vòng xoáy nội chiến. Hội đồng bảo an bắt đầu dỡ bỏ một phần các biện pháp đối với lực lượng an ninh Somalia vào năm 2013.

VIỆT KHUÊ