Lifebuoy: Từ “ước mơ khoẻ mạnh” đến 30 năm vì sức khỏe người Việt

Trong hành trình 30 năm đồng hành cùng người Việt, Lifebuoy luôn bền bỉ vì sức khỏe cộng đồng và đặc biệt dành sự quan tâm tới trẻ em. Thấu hiểu những ước mơ giản dị của trẻ thơ, Lifebuoy như một người bạn đồng hành tin cậy, nỗ lực không ngừng nghỉ để chắp cánh cho những ước mơ tươi đẹp của trẻ em Việt và xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, vững vàng.

Đại diện Hội Thầy thuốc trẻ trao tặng bằng khen cho thương hiệu Lifebuoy với những đóng góp cho chương trình

Hiện thực hóa những “ước mơ khoẻ mạnh”

Có mặt ở Việt Nam từ năm 1995 đến nay, trải qua 30 năm, Lifebuoy đã đồng hành cùng hàng triệu trẻ em trên khắp dải đất hình chữ S, giúp các em khoẻ mạnh để được tự do khám phá, vui chơi và học hỏi, không còn phải lo lắng về những rào cản từ bệnh tật. Hành trình ấy bắt nguồn từ những điều giản dị nhất, có thể là ước mơ mùa hè của các trẻ thơ.

Vừa qua, Lifebuoy đã chắp cánh cho những “ước mơ khoẻ mạnh” với chiến dịch “Hẹn sạch mùa hạ - Vui khoẻ cả hè”. Lifebuoy đã lắng nghe câu chuyện về những dự định dang dở vì mắc bệnh và mong ước mùa hè của nhiều em nhỏ ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Tại sự kiện “Có hẹn với mùa hè” diễn ra vào 8-7-2025 tại TPHCM, những lá thư mang theo ước mơ tuổi thơ đã được cột lên cánh diều khổng lồ, thay lời cam kết cùng vun đắp những mùa hè khỏe mạnh hơn cho trẻ em Việt Nam của Lifebuoy.

Tiếp nối hành trình ý nghĩa, mùa khai giảng năm 2025, Lifebuoy tổ chức chuỗi sự kiện nhằm đưa trẻ em Điện Biên trở lại trường sau mùa mưa bão, đồng thời mang ước mơ sạch khoẻ vươn xa. Chuỗi sự kiện là minh chứng rõ ràng cho cam kết lâu dài của Lifebuoy, tiếp tục lan tỏa thông điệp về sức khỏe và sự sẻ chia đến cộng đồng, đặc biệt là những mầm non tương lai của đất nước.

Vững bước 30 năm - một hành trình

Hành trình 30 năm Vì một Việt Nam khoẻ mạnh hơn của Lifebuoy đã ghi dấu bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại sự thay đổi tích cực cho hàng triệu trẻ em trên khắp đất nước. Từ việc trao tặng 270.000 sản phẩm diệt khuẩn cho trẻ em nông thôn giai đoạn 2005-2008, hướng dẫn rửa tay đúng cách cho 10.000 trẻ em nông thôn trong mùa dịch bệnh COVID-19 đến hành trình thăm khám bệnh miễn phí và hướng dẫn vệ sinh đúng cách cho 100.000 trẻ em trên khắp cả nước với “Chuyến xe sạch khuẩn”..., những chiến dịch này không chỉ xây dựng thói quen vệ sinh và bảo vệ sức khỏe cho người dân Việt Nam mà còn góp phần xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh và tự tin.

Mùa tựu trường năm nay, Lifebuoy tiếp tục đặt chân đến Điện Biên - vùng đất giàu truyền thống lịch sử nhưng vẫn còn nhiều khó khăn để mang đến những hỗ trợ kịp thời cho các em nhỏ chịu thiệt hại từ đợt mưa lũ đầu tháng 8 vừa qua.

Trong chương trình này, Lifebuoy phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thầy thuốc Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và các đối tác thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, bao gồm hỗ trợ giáo dục thông qua việc trao tặng dụng cụ học tập; cải thiện y tế bằng cách nâng cấp bệnh viện, trạm y tế, khám chữa bệnh miễn phí; và ghé thăm, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia. Lifebuoy đã trao tặng trang thiết bị và các sản phẩm sạch khuẩn cho trường PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Luân, trung tâm y tế Điện Biên Đông, trạm y tế Keo Lôm, trạm y tế Luân Giới với tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng.

Đại diện Lifebuoy đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các Thầy, cô và các em học sinh

Những món quà thiết thực này không chỉ giúp các em nhỏ có điều kiện vệ sinh tốt hơn, mà còn là nguồn động viên to lớn để các em tự tin đến trường. Chương trình đã góp phần giúp trẻ em Điện Biên được sạch khoẻ trở lại trường, tiếp tục chinh phục những điều kỳ diệu và bay tới những “vũ trụ ước mơ”, đồng thời nối dài hành trình 30 năm hành động vì sức khỏe người Việt của Lifebuoy.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho cam kết bền bỉ và không ngừng nghỉ của Lifebuoy suốt ba thập kỷ với mục tiêu kiên định “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh hơn”. Từ đây, chắc chắn Lifebuoy sẽ còn viết tiếp những câu chuyện đẹp, chắp cánh cho nhiều hơn nữa những ước mơ trẻ thơ được bay cao, bay xa; đồng thời chung tay xây dựng ngôi nhà chung Việt Nam khoẻ mạnh và bền vững.

LƯU BÍCH