Lộ diện khu đất được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng ở Hà Nội

Dự án Hanoi Twin Towers 99 được đề xuất xây trên khu đất khoảng 3,5ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, TP Hà Nội, với tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD.

Liên danh Công ty CP Du lịch Kim Liên, Công ty CP Thaiholdings và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) vừa có đề xuất gửi UBND TP Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương nghiên cứu quy hoạch, xây dựng dự án Hanoi Twin Towers 99.

Dự án Hanoi Twin Towers 99 được đề xuất xây trên khu đất rộng khoảng 3,5ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo đó, Hanoi Twin Towers 99 được đề xuất xây trên khu đất khoảng 3,5ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD.

Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 880.000m2, không bao gồm tầng hầm, mật độ xây dựng dự kiến 35%.

Tổ hợp được định hướng phát triển đa chức năng, gồm trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, casino, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và khu nhà ở cao cấp.

Dự án Hanoi Twin Towers 99 được đề xuất xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3,5ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Hiện khu đất số 7 Đào Duy Anh là khách sạn Kim Liên cùng các hạng mục dịch vụ. Đây là khu đất có lịch sử lâu đời, gắn với quá trình phát triển đô thị Hà Nội từ những năm 1960.

Trong khi đó, khu vực số 5 Đào Duy Anh hiện được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

Hai khu đất nằm trên trục đường Đào Duy Anh - Giải Phóng, kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng của khu vực nội đô.

Vị trí khu đất nhìn từ trên cao. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo hồ sơ đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 được kỳ vọng đồng bộ với định hướng chỉnh trang đô thị tại khu vực góc đường Lê Duẩn và hầm chui Kim Liên, góp phần tạo diện mạo mới cho trục đường rộng 90m kết nối từ nút hầm Kim Liên đến quốc lộ 1.

Vị trí khu đất nhìn từ trên cao. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Dự án gồm 2 tòa tháp 99 tầng, chiều cao 568m. Không chỉ tập trung vào chiều cao, dự án được giới thiệu với hàng loạt hạng mục hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án có 2 sân đỗ trực thăng ở độ cao được giới thiệu là thuộc nhóm cao nhất thế giới; Sky Ballroom - đại sảnh trên không quy mô lớn; cùng khu vườn nhiệt đới trên cao. Dự án cũng dự kiến phát triển Digital Art Museum - bảo tàng nghệ thuật số, bên cạnh hệ thống khách sạn, văn phòng, thương mại, lưu trú và nhà ở cao cấp.

Phía trước dự án được đề xuất là đường Lê Duẩn giao với hầm chui Kim Liên. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Vị trí khu đất kết nối nhiều tuyến đường lớn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận và hoàn tất các thủ tục theo quy định, liên danh đề xuất khởi công dự án vào ngày 2-9, dự kiến hoàn thành trong quý 3 hoặc quý 4-2030.

Với vị trí và quy mô nói trên, Hanoi Twin Towers 99 nếu được hiện thực hóa, sẽ trở thành một trong những dự án cao tầng đáng chú ý của Hà Nội, tạo điểm nhấn mới trên trục phát triển đô thị phía Nam khu vực nội đô.

Tuy nhiên, dự án có được triển khai hay không phụ thuộc nhiều yếu tố, bao gồm quá trình nghiên cứu quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như các thủ tục về đất đai, xây dựng và quy định pháp luật có liên quan.

TIẾN CƯỜNG