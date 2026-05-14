Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt trên quan điểm xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc" lấy con người làm trung tâm và lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Theo đó, phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, với 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường (51 phường, 75 xã). Quy mô quy hoạch khoảng 3.359km2.

Quy hoạch được phê duyệt trên quan điểm xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc" lấy con người làm trung tâm và chủ thể; phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, thông minh, hiện đại và lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo.

Quy hoạch cũng chỉ rõ mục tiêu đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hình thành một số trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo quan trọng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Đến năm 2045, Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương có hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc...

Sông Hồng sẽ là trục cảnh quan sinh thái chủ đạo của Thủ đô Hà Nội

Về các chỉ tiêu phát triển xã hội, môi trường và đô thị, quy hoạch nêu rõ, giai đoạn đến năm 2035, dự báo dân số của Hà Nội khoảng 14-15 triệu người, đến năm 2045 khoảng 15-16 triệu người, đến năm 2065 khoảng 17-19 triệu người, sau đó giữ ổn định và khống chế quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người.

Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế theo lộ trình, quy hoạch nêu rõ giai đoạn 2026-2035, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Hà Nội đạt trên 11%/năm, quy mô GRDP năm 2035 đạt khoảng 200 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 18.800 USD. Giai đoạn 2036-2045, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm; quy mô GRDP năm 2045 đạt khoảng 640 tỷ USD và GRDP bình quân đầu người đạt 42.000 USD.

NGUYỄN QUỐC