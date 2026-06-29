Hà Nội công bố quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm

Sáng 29-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng... cùng các đại biểu là lãnh đạo bộ, ban, ngành, địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, cùng các đại biểu tới dự hội nghị. Ảnh: TRẦN HOÀNG

Khởi động tăng trưởng bằng hạ tầng chiến lược và mô hình TOD

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ, sự kiện hôm nay không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội mà còn khẳng định cam kết của Hà Nội tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, đặt người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của mọi sự phát triển.

Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã chính thức xác lập định hướng phát triển dài hạn, tạo lập không gian phát triển mới. Đặc biệt, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới) và Luật Thủ đô năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 1-7) đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, những cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách đặc thù vượt trội từ Luật Thủ đô sẽ trao cho thành phố quyền chủ động lớn hơn trong việc huy động nguồn lực và tổ chức không gian phát triển.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN HOÀNG

Cùng với đó, xác định hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu, Hà Nội đang triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Ngay trước thềm hội nghị, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị. Đồng thời, thành phố đang từng bước định hình mô hình đô thị hiện đại theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như các tuyến đường vành đai, cầu vượt sông Hồng...

Ưu tiên thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, tuần hoàn và phát thải thấp

Hà Nội cam kết kiên định xây dựng nền hành chính kiến tạo, liêm chính và phục vụ; chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; giảm thời gian, giảm chi phí, giảm rủi ro cho doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, thành phố thực hiện triệt để phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, những gì pháp luật và Luật Thủ đô 2026 đã trao quyền, thành phố sẽ chủ động quyết định và chịu trách nhiệm, kiên quyết không để doanh nghiệp phải chờ đợi do sự chậm trễ trong khâu tổ chức thực hiện. Tinh thần này quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Các đại biểu tham quan sa bàn trình chiếu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: TRẦN HOÀNG

Đại biểu tham quan và trải nghiệm các công nghệ số tại hội nghị. Ảnh: TRẦN HOÀNG

Tại hội nghị, Hà Nội đã công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm. Tuy nhiên, Hà Nội không thu hút đầu tư bằng mọi giá, kiên quyết không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng đơn thuần; ưu tiên thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp. Trong đó, các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: mô hình TOD, công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và y tế, giáo dục chất lượng cao.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Hà Nội, TP Hà Nội tổ chức Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thể hiện bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan.

KHÁNH NGUYỄN