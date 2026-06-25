Hà Nội thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô

Chiều 25-6, UBND TP Hà Nội họp báo thông tin về hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ diễn ra ngày 29-6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Tại họp báo, ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, hội nghị tới đây sẽ thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, trong đó, hơn 500 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Hội nghị bao gồm các nội dung trọng tâm: công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo phân tích môi trường đầu tư, thành tựu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2025 và 6 tháng năm 2026, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thông tin tại họp báo chiều 25-6. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Cùng với đó, Hà Nội sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn; trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn Hà Nội và trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Đặc biệt, trong khuôn khổ của sự kiện, tại Bảo tàng Hà Nội, thành phố bố trí khu vực giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, các video giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của Thủ đô.

Cùng với đó, TP Hà Nội cũng trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.

UBND TP Hà Nội họp báo thông tin về hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Theo ông Lê Trung Hiếu, việc tổ chức đồng thời hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là sự kiện kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô - từ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, đến tầm nhìn quy hoạch dài hạn và các cơ chế, chính sách đặc thù mới được trao quyền.

Sự kiện là thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm của Hà Nội tiếp tục đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

KHÁNH NGUYỄN