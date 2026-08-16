Kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ, 81 năm Ngày Quốc khánh Hàn Quốc, 66 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Congo

Nhân kỷ niệm lần thứ 80 Ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (15-8-1947 - 15-8-2026), ngày 15-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Droupadi Murmu; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Narendra Modi; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Om Birla; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar.

* Nhân kỷ niệm lần thứ 81 Ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc (15-8-1945 - 15-8-2026), ngày 15-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Thư mừng tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Suk; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun.

* Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Congo (15-8-1960 - 15-8-2026), ngày 15-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Đảng Lao động Congo (PCT), Tổng thống Denis Sassou Nguesso; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Anatole Collinet Makosso; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Pháp ngữ và Người Congo ở nước ngoài Serge-Constant Bounda.

TTXVN