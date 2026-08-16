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Kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ, 81 năm Ngày Quốc khánh Hàn Quốc, 66 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Congo

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Nhân kỷ niệm lần thứ 80 Ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (15-8-1947 - 15-8-2026), ngày 15-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Droupadi Murmu; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Narendra Modi; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Om Birla; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar.

* Nhân kỷ niệm lần thứ 81 Ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc (15-8-1945 - 15-8-2026), ngày 15-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Thư mừng tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Suk; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun.

* Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Congo (15-8-1960 - 15-8-2026), ngày 15-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Đảng Lao động Congo (PCT), Tổng thống Denis Sassou Nguesso; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Anatole Collinet Makosso; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Pháp ngữ và Người Congo ở nước ngoài Serge-Constant Bounda.

TTXVN

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điện mừng Tô Lâm Lê Minh Hưng Lê Hoài Trung Trần Thanh Mẫn Quốc khánh Hàn Quốc Ngày Độc lập Ấn Độ

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