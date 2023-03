Long An công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế với số tiền lớn

Đứng đầu là Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - Chi nhánh Long An với số tiền nợ thuế hơn 409 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (Khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức) với số tiền nợ thuế hơn 84,2 tỷ đồng; Công ty CP Khu công nghiệp Đồng Tâm (Khu công nghiệp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) nợ thuế hơn 49 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Tân Thành Long An (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) nợ thuế hơn 35,9 tỷ đồng…

Theo Cục Thuế tỉnh Long An, danh sách doanh nghiệp nợ thuế được công khai là do người nộp thuế vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ.