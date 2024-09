Long An: Đảm bảo đầu ra cho khoảng 50% diện tích lúa ứng dụng công nghệ cao

Lúa chất lượng cao ở Long An được bao tiêu khoảng 50% diện tích

Theo đó, diện tích lúa ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai tại 8 huyện, thị gồm: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Thủ Thừa và thị xã Kiến Tường. Ngành chức năng tỉnh Long An cho biết, đến thời điểm này, Tập đoàn Lộc Trời sẽ bao tiêu khoảng 30.000 ha lúa ứng dụng công nghệ cao của nông dân.

Ông Võ Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Long An cho biết, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hiệu quả việc ứng dụng công nghệ cao trên cây lúa. Đồng thời tiếp tục chuyển giao khoa học - kỹ thuật... nhằm hướng đến hoàn thành các kế hoạch, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Long An có 125.000 ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Long An có 59.672 ha lúa ứng dụng công nghệ cao, trong đó, xây dựng vùng lúa ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu với 23 mô hình, diện tích 4.770 ha. Mô hình điểm sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao do tỉnh Long An chủ trì thực hiện được 21 mô hình với 1.050 ha; do các huyện, thị chủ trì thực hiện đến cuối năm 2023 là 289 mô hình với 17.327 ha.

NGỌC PHÚC