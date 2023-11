Long An: Liên tục bắt 2 vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới

Cụ thể, lúc 1 giờ 20 ngày 21-11, Đoàn Đặc nhiệm Biên phòng miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp cùng các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Công an thị xã Kiến Tường (Long An) tổ chức vây bắt Đặng Nguyễn Hoàng Khang (sinh năm 1999, ngụ số nhà 1, ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) khi đối tượng này đang vận chuyển pháo lậu.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 54 thùng giấy chứa pháo nổ, với 1.397 hộp giấy là pháo hoa, pháo dạng bánh; 96 cây pháo ống và 178kg pháo dạng viên tròn…

* Cũng trong ngày 21-11, khi chốt chặn tại khu vực ngã tư Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường), tổ công tác của Công an thị xã Kiến Tường và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phát hiện ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 61D1-014.30 chạy hướng từ Vĩnh Hưng xuống xã Bình Hiệp, có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 480 hộp pháo. Tổng số lượng pháo tạm giữ khoảng 768kg. Hai đối tượng đi trên ô tô khai tên Lê Văn Quyền (sinh năm 1993, thường trú tại Thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk); Lê Văn Tuấn (sinh năm 1982, thường trú Thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Về nguồn gốc, 2 đối tượng khai mua từ Campuchia.