Long An: Nói không với tình trạng ăn xin, móc túi trong Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Ngày 12-11, UBND tỉnh Long An tổ chức buổi Họp báo thông tin về sự kiện Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch lần thứ 2 năm 2024, với chủ đề “Long An - Khát vọng sông Vàm”

Quang cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Long An, cho biết việc tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 là một trong những hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư - thương mại - du lịch của tỉnh Long An gắn với việc phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, nhân văn và tài nguyên thiên nhiên của địa phương. Đồng thời, nhân dịp này, tỉnh Long An cũng đã huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Đặc biệt, trong chuỗi sự kiện với chủ đề “Long An - Khát vọng sông Vàm” có Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An 2024 và Hội nghị hợp tác, xúc tiến du lịch và sản phẩm OCOP giữa TPHCM và vùng ĐBSCL.

Đây cũng là cơ hội cơ hội để Long An hợp tác với các đối tác, liên kết với các địa phương trong nước và thế giới, xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại, du lịch. Từ đó, mở rộng giao lưu văn hóa, lan tỏa những giá trị của văn hóa truyền thống, đặc trưng của địa phương, góp phần bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Long An.

Ngoài ra, chuỗi sự kiện lần này còn có nhiều hoạt động thiết thực, giao lưu văn hóa, giao thương kinh tế với Hàn Quốc - quốc gia đứng thứ 3 trong 41 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào tỉnh Long An.

Sự kiện này là điểm đến hấp dẫn đậm dấu ấn sông Vàm của quê hương Long An

Ban tổ chức cũng khẳng định sự kiện này là điểm đến hấp dẫn đậm dấu ấn sông Vàm của quê hương Long An. Trong đó “Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024” được cam kết là chuỗi sự kiện, lễ hội nói không với tình trạng ăn xin, móc túi và trộm cắp mang lại không gian lành mạnh, an toàn cho du khách.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28-11 đến ngày 4-12 tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Long An. Dự kiến sự kiện sẽ thu hút khoảng 1 triệu lượt khách.

NGỌC PHÚC