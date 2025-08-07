Long Châu cùng Mayoly khởi xướng chương trình tầm soát sức khỏe trí nhớ và khả năng tập trung

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu vừa phối hợp Mayoly chính thức ký kết hợp tác nâng tầm chiến lược, với sự đồng hành chuyên môn của Hội Rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam (VnADA).

Đại diện Long Châu, Mayoly và VnADA ký kết hợp tác chiến lược

Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị công bố triển khai chương trình tầm soát sức khỏe trí nhớ và khả năng tập trung - TNmindtest. Các hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ở nhóm người từ 35 đến 50 tuổi, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ trong việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng tầm soát các vấn đề liên quan đến trí nhớ và khả năng tập trung.

Chương trình hướng đến việc phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm nhận thức nhẹ – như hay quên, khó tập trung hoặc suy nghĩ chậm hơn – ở người trong độ tuổi từ 35 đến 50. Những biểu hiện này có thể là dấu hiệu ban đầu của một tình trạng gọi là suy giảm nhận thức nhẹ (MCI), giai đoạn trung gian giữa quá trình lão hóa bình thường và các bệnh về rối loạn trí nhớ nghiêm trọng hơn.

Thông qua dự án, các đơn vị kỳ vọng góp phần tăng cường nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của chăm sóc trí não từ giai đoạn sớm để ngăn ngừa suy giảm nhận thức về sau.

Đại diện Mayoly chia sẻ về tầm nhìn chung

TNmindtest là công cụ đánh giá trí nhớ và khả năng tập trung, được số hóa bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thần kinh và nhận thức, do VnADA phát triển và tài trợ bởi Mayoly. Công cụ được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn chẩn đoán suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) do Hiệp hội Alzheimer Hoa Kỳ (NIA-AA) ban hành năm 2011.

Bài kiểm tra tập trung vào các chức năng thường bị ảnh hưởng sớm ở người trẻ như trí nhớ tình tiết khả năng học và ghi nhớ thông tin mới, và trí nhớ công việc khả năng lưu giữ và xử lý thông tin ngắn hạn.

Phòng bệnh từ nhận thức, tầm soát sớm và kịp thời

Theo ông Mehdi MEFTAH, Tổng Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Đại diện Mayoly cho biết, "Dự án tầm soát sức khỏe trí nhớ và tập trung không chỉ thể hiện cam kết bền vững của chúng tôi trong việc mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe não bộ hàng ngày - mà còn là minh chứng cho sự hợp tác tạo ra ảnh hưởng thiết thực đến bệnh nhân và cộng đồng tại Việt Nam".

Việt Nam đã và đang là một phần quan trọng trong hành trình toàn cầu của Mayoly.

“Thông qua sự hợp tác cùng Hội VnADA và hệ thống nhà thuốc Long Châu, chúng tôi mong muốn trao quyền cho cả nhân viên y tế và người dân thông qua các công cụ sàng lọc dễ tiếp cận, chương trình giáo dục cộng đồng và hoạt động kết nối chuyên môn”, ông Mehdi MEFTAH chia sẻ.

Đồng thời, ông Mehdi MEFTAH cho biết, tầm nhìn chung của các đơn vị là nâng cao nhận thức chăm sóc trí não từ sớm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam, mang đến các sản phẩm chất lượng cao, và đặc biệt là đóng góp thiết thực vào việc cải thiện sức khỏe trí não cho người dân Việt Nam, giảm thiểu rủi ro tỷ lệ bệnh suy giảm nhận thức về sau.

Đại diện Long Châu phát biểu tại sự kiện

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, mối quan hệ hợp tác giữa Mayoly, VnADA và Long Châu là một bước đi thiết thực và có ý nghĩa. Không chỉ mang chương trình tầm soát đến nhà thuốc, mà còn mở rộng qua nền tảng trực tuyến tại website Long Châu, để bất kỳ ai, dù ở đâu cũng có thể chủ động, dễ dàng tiếp cận với phương pháp kiểm tra sức khỏe trí nhớ tại nhà.

Với hơn 30 triệu khách hàng và 18.000 nhân sự ngành dược, Long Châu có đủ nền tảng vững vàng để triển khai chương trình này một cách sâu rộng.

"Chúng tôi tự hào khi có sự đồng hành của Mayoly - đối tác đã cùng Long Châu chia sẻ một tầm nhìn và sứ mệnh chung: Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Sự kết hợp này mang đến nguồn lực chuyên môn và truyền thông, giúp chương trình triển khai mạnh mẽ, rộng khắp và hiệu quả hơn. Chúng tôi luôn tin rằng, phòng bệnh bắt đầu từ nhận thức, từ tầm soát sớm và từ hành động kịp thời”, bà Nguyễn Đỗ Quyên bày tỏ.

QUỲNH ANH