Lừa đảo đầu tư chứng khoán, chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

Ngày 19-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Võ Văn Chất (sinh năm 1987, ngụ ấp Phú Thuận, xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang làm việc với Võ Văn Chất. Ảnh: TRỌNG TÍN

Theo cơ quan công an, từ tin tố giác tội phạm, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang để điều tra.

Qua xác minh, điều tra, đến ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt giữ Võ Văn Chất về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bước đầu, đối tượng Chất khai nhận, khoảng tháng 5-2024, qua bạn bè giới thiệu, Chất lấy tên là Nguyễn Văn Lý để làm quen và hứa giúp cho một thanh niên ngụ phường 1, TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đầu tư chứng khoán để sinh lời.

Để tạo lòng tin, Chất đã “chuyển tiền lời” cho người thanh niên số tiền 2,7 triệu đồng. Tin tưởng, từ ngày 19-5-2024 đến tháng 7-2024, người thanh niên này đã 5 lần chuyển tiền cho Chất để đầu tư chứng khoán, tổng cộng trên 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Chất chỉ nạp vào tài khoản đánh bạc của mình để tham gia cờ bạc trên mạng.

Thanh niên này sau nhiều lần chuyển tiền nhưng không thấy tiền lời nên nhận ra mình đã bị lừa đảo. Sau đó thanh niên này đã đến cơ quan công an tố giác.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

NGỌC PHÚC