Lửa lớn thiêu rụi nhà dân ở Bình Định ngay giữa giao thừa

Ngày 29-1 (nhằm Mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025), ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão (tỉnh Bình Định) cho biết, đã tổ chức thăm hỏi, kịp thời hỗ trợ người dân có nhà cháy rụi trong đêm giao thừa ở thôn 3 xã An Toàn (huyện An Lão).