Lực lượng cảnh vệ quán triệt phương châm “người trước, súng sau”

Sáng 5-2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an…

Tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ấn tượng với các kết quả nổi bật trong năm 2023, nổi bật là: bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó thể hiện sự nỗ lực rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ, trong hợp đồng tác chiến…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: TTXVN

Khái quát tình hình trong nước và thế giới năm qua và trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, chương trình công tác quan trọng. Trong đó, tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tập trung, nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đến năm 2025 “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng cảnh vệ cần chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, nhận diện, đánh giá tổng thể, toàn diện từ xa, từ sớm những nguy cơ đe dọa, gây mất an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các đề án, kế hoạch, phương án trọng điểm bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, cơ quan trọng yếu...

Chủ tịch nước cũng lưu ý, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần thường xuyên phối hợp, hiệp đồng tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp trên “mặt đất”, “lòng đất” và “trên không”; tăng cường quan hệ phối hợp các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác cảnh vệ...

Nhắc đến những chiến sĩ phải ứng trực thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ quan tâm, chăm lo đầy đủ về tinh thần, vật chất trong những ngày trực tết của người chiến sĩ, qua đó thể hiện sự gắn kết, chia sẻ của cán bộ, chỉ huy đối với chiến sĩ….

Đến thăm, kiểm tra và chúc tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, cảnh sát cơ động là lực lượng quan trọng của công an nhân dân, có chức năng thường trực chiến đấu cao, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Nêu rõ, năm 2024, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, trong nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cũng tiềm ẩn rủi ro, phức tạp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia tình hình mới; bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào cũng phải bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của đất nước. Lực lượng cần không ngừng học tập nâng cao trình độ kỹ thuật huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, với tính cơ động cao và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện, huấn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trấn áp tội phạm và bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đây là nội dung quan trọng và cần được lực lượng cảnh sát cơ động đặc biệt coi trọng. Bên cạnh đó, cần rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, ý chí quyết tâm bảo vệ sự an toàn của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội theo tinh thần con người ưu tiên trước và cao nhất, sau đó mới tới vũ khí, trang thiết bị.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần làm tốt công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, để mỗi người cán bộ, chiến sĩ thực sự là mẫu mực, là hình ảnh của người công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; lấy niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn của nhân dân là niềm vui hạnh phúc của chính bản thân mình.

Báo cáo của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trong suốt 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đến giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh vệ luôn khẳng định lòng trung thành tuyệt đối, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện đặc biệt quan trọng, các đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

ĐỖ TRUNG