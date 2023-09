Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng cao trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh

Ghi nhận vào ngày 1-9, hàng ngàn lượt khách đổ về thành phố biển để du lịch khiến nhà ga tàu hỏa, sân bay, bến xe và các khu du lịch đông đúc, chật kín người.

Tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, các quầy check-in khu vực ga đi luôn trong tình trạng đông đúc và nhộn nhịp. Để đảm bảo thời gian bay cho khách, các nhân viên sân bay phải đẩy nhanh công suất làm việc và liên tục hỗ trợ nhau.

Phía trong khu vực an ninh của sân bay luôn đảm bảo an toàn và sẵn sàng hướng dẫn làm thủ tục cho khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình khi đến Đà Nẵng du lịch đã chọn đáp chuyến bay vào buổi sáng để kịp nhận phòng khách sạn và dành thời gian vui chơi vào buổi chiều.

Theo thống kê của sân bay Đà Nẵng, tần suất các chuyến bay dịp lễ 2-9 năm nay tăng mạnh. Cụ thể, có gần 750 chuyến bay quốc nội đi và đến trong năm ngày (từ ngày 31-8 đến ngày 4-9). Riêng ngày 1-9 có khoảng 260 chuyến bay đến và đi.

Tương tự, tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), lượng khách đến tham quan dày đặc, các đoàn xe lữ hành ra vào liên tục khiến không khí lễ trở nên nhộn nhịp hơn.

Cùng gia đình khám phá Động Âm Phủ (thuộc khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), chị Quỳnh Trâm (du khách Hà Nội) cho biết, tận dụng những ngày lễ, cũng là những ngày nghỉ hè cuối cùng nên chị tranh thủ đưa các con đến Đà Nẵng để tắm biển và khám phá các khu du lịch của thành phố.

“Gia đình tôi sẽ lưu trú tại Đà Nẵng 3 ngày, sau đó di chuyển vào TP Hội An để vui chơi trước khi trở về làm việc. Đây cũng là cơ hội để gia đình tôi được khám phá những bãi biển xinh đẹp cũng như những món ăn ngon của thành phố Đà Nẵng”, chị Trâm nói.

Trước đó, Sở Du lịch Đà Nẵng đã chỉ đạo các quận, huyện triển khai đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ cứu nạn tại các cơ sở, khu du lịch trên toàn địa bàn thành phố.

Về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, Ban Quản lý an toàn thực phẩm phối hợp UBND các quận huyện sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi đến Đà Nẵng vào dịp lễ 2-9.