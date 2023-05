Lý do không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm đang bỏ trốn

Trong phần thủ tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, sáng 22-5, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Mai Anh Tài cho rằng: “Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp này, kháng cáo phải do các bị cáo tự thực hiện, người bào chữa, cũng như thân nhân của các bị cáo không có quyền kháng cáo cho bị cáo”.

Đây là vụ án với 36 bị cáo được đưa ra xét xử ở các hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Sau bản án sơ thẩm, có 15 bị cáo kháng cáo, trong đó có 8 bị cáo đang bỏ trốn được luật sư kháng cáo thay. Tuy vậy, nói về 8 bị cáo kháng cáo vắng mặt, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết, liên quan 8 bị cáo bị truy nã, đến nay chưa có kết quả, chưa ra trình diện, Viện Kiểm sát thấy tòa sơ thẩm đã xét xử, đánh giá hành vi, tuyên bản án theo đúng quy định của pháp luật. Sau đó, các bị cáo có quyền kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

Để đảm bảo các bị cáo được xét xử đúng luật, khách quan, mặc dù không có mặt tại phiên tòa để đảm bảo quyền của mình nhưng theo quy định của pháp luật, xét nguyên tắc có lợi cho bị cáo, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đề nghị trên, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tiến hành hội ý. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử cho rằng, từ khi chuẩn bị xét xử sơ thẩm, tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện việc tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với các bị cáo bị truy nã theo đúng thủ tục, đồng thời yêu cầu các bị cáo ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng cho đến phiên tòa hôm nay, các bị cáo vẫn vắng mặt.

Do các bị cáo bỏ trốn và bị truy nã, việc truy nã không có kết quả, nên tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử vắng mặt các bị cáo theo đúng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án sơ thẩm được niêm yết công khai theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy các bị cáo bỏ trốn từ giai đoạn điều tra, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, đến nay chưa có kết quả, tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử vắng mặt các bị cáo, thực hiện việc niêm yết bản án (để thực hiện quyền kháng cáo của những người vắng mặt) theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho hay, các bị cáo bỏ trốn đều không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 331 Bộ luật Tố tụng hình sự (là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất). Sau khi xét xử sơ thẩm, do các bị cáo vắng mặt nên tòa án cấp sơ thẩm đã niêm yết công khai bản án tại nơi cư trú của các bị cáo.

Tuy nhiên, hết thời hạn kháng cáo, tòa án cấp sơ thẩm không nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo vắng mặt. Do đó, chủ tọa Mai Anh Tài cho biết, theo quy định của pháp luật, trong trường hợp này, kháng cáo phải do các bị cáo tự thực hiện, người bào chữa, cũng như thân nhân của các bị cáo không có quyền kháng cáo cho bị cáo. Việc các bị cáo bỏ trốn, bị truy nã, đến nay chưa có kết quả cũng đã thể hiện việc các bị cáo tự từ bỏ quyền của bị can, bị cáo theo quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự, trong đó có quyền kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm.

Từ phân tích trên, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đủ căn cứ xác định trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị, phần quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Nguyễn Đăng Thuyết, Đỗ Mỹ Hạnh, Ngô Thế Vinh, Nguyễn Thị Tích, Nguyễn Thị Sen, Đỗ Văn Sơn không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

Căn cứ vào quy định về phạm vi xét xử phúc thẩm nêu trong Bộ luật Tố tụng hình sự, hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có căn cứ để chấp nhận việc những người bào chữa có đơn kháng cáo cho các bị cáo nêu trên. Các quyết định của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đối với các bị cáo nêu trên có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Theo hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, Ngô Thế Vinh, tòa án cấp sơ thẩm có tiếp nhận lưu trong hồ sơ thể hiện có đơn đề “Đơn kháng cáo”, người gửi Nguyễn Đăng Thuyết, Ngô Thế Vinh, phong bì đựng đơn được gửi từ nước Mỹ.

Nhưng, cấp phúc thẩm xét thấy những đơn này không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Cục Lãnh sự hoặc cơ quan đại diện ngoại giao...). Bên cạnh đó, đến nay, 2 bị cáo chưa ra trình diện trước pháp luật, không có tài liệu nào chứng minh các bị cáo đã nhập cảnh về Việt Nam, cũng như không có căn cứ chứng minh về nhân thân của các bị cáo. Do đó, không đủ căn cứ chấp nhận xem xét theo thủ tục xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, Ngô Thế Vinh.