Kinh tế

Măng Đen rực rỡ mùa lúa chín

SGGPO

Vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm, những cánh đồng lúa ở Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) chuyển sắc vàng óng, báo hiệu mùa thu hoạch và tạo điểm nhấn hấp dẫn khách du lịch.

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Những làn mây phủ trắng cánh đồng lúa. Ảnh: VŨ THỊ HỒNG PHƯƠNG cung cấp

Lúa là cây trồng gắn bó lâu đời với đời sống của đồng bào các dân tộc ở Măng Đen. Những thửa ruộng nằm trong thung lũng ven rừng, bên dòng suối, nhiều nơi tạo thành các bậc thang uốn lượn theo sườn đồi.

Khi lúa chín, cả không gian như được phủ một màu vàng rực.

Từ trên cao nhìn xuống, những cánh đồng vàng óng nổi bật giữa màu xanh của núi rừng, tạo nên khung cảnh thơ mộng, bình yên. Hương lúa chín lan tỏa khắp không gian, mang đến cảm giác dễ chịu, thanh bình.

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Những cánh đồng lúa trải dài dọc suối, nằm ven các cánh rừng. Ảnh: VŨ THỊ HỒNG PHƯƠNG cung cấp

Trên các cánh đồng, bà con đồng bào các dân tộc tất bật thu hoạch lúa trong niềm vui được mùa.

Tiếng cười nói rộn ràng giữa mùa vàng báo hiệu một vụ mùa bội thu, mang theo hy vọng về cuộc sống ấm no.

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Cánh đồng lúa chín vàng. Ảnh: VŨ THỊ HỒNG PHƯƠNG cung cấp

Theo bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, mùa lúa chín cũng là thời điểm nhiều du khách tìm đến các ngôi làng để tham quan, chụp ảnh.

Các homestay, quán cà phê có tầm nhìn hướng ra ruộng lúa trở thành điểm dừng chân được yêu thích để ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành của vùng cao nguyên.

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Những thửa ruộng bậc thang. Ảnh: VŨ THỊ HỒNG PHƯƠNG cung cấp

>>Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận vẻ đẹp mùa lúa chín trên các cánh đồng ruộng ở Măng Đen:

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Cánh đồng lúa trở thành điểm check-in thu hút du khách. Ảnh: VŨ THỊ HỒNG PHƯƠNG cung cấp
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Người dân gặt lúa thủ công. Ảnh: NGỌC CHÍ
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Lúa cắt xong sẽ gom thành từng bó. Ảnh: NGỌC CHÍ
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Dùng máy cắt lúa. Ảnh: NGỌC CHÍ
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Cụ bà gom lúa. Ảnh: NGỌC CHÍ
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Vác lúa đến điểm tập kết. Ảnh: NGỌC CHÍ
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Ảnh: NGỌC CHÍ
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Những cánh đồng lúa rộng mênh mông. Ảnh: Vũ Thị Hồng Phương cung cấp
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Bó lúa nặng trĩu hạt, báo hiệu vụ mùa bội thu. Ảnh: NGỌC CHÍ
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Lúa sau khi phơi khô sẽ được người dân cất giữ ở kho lúa nằm gần ruộng. Ảnh: Vũ Thị Hồng Phương cung cấp
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Kho lúa của người dân. Ảnh: Vũ Thị Hồng Phương cung cấp
HỮU PHÚC

Từ khóa

Cánh đồng lúa Măng Đen Ven rừng Đồng bào các dân tộc Quảng Ngãi

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