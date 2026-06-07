Măng Đen rực rỡ mùa lúa chín

Lúa là cây trồng gắn bó lâu đời với đời sống của đồng bào các dân tộc ở Măng Đen. Những thửa ruộng nằm trong thung lũng ven rừng, bên dòng suối, nhiều nơi tạo thành các bậc thang uốn lượn theo sườn đồi.
Khi lúa chín, cả không gian như được phủ một màu vàng rực.
Từ trên cao nhìn xuống, những cánh đồng vàng óng nổi bật giữa màu xanh của núi rừng, tạo nên khung cảnh thơ mộng, bình yên. Hương lúa chín lan tỏa khắp không gian, mang đến cảm giác dễ chịu, thanh bình.
Trên các cánh đồng, bà con đồng bào các dân tộc tất bật thu hoạch lúa trong niềm vui được mùa.
Tiếng cười nói rộn ràng giữa mùa vàng báo hiệu một vụ mùa bội thu, mang theo hy vọng về cuộc sống ấm no.
Theo bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, mùa lúa chín cũng là thời điểm nhiều du khách tìm đến các ngôi làng để tham quan, chụp ảnh.
Các homestay, quán cà phê có tầm nhìn hướng ra ruộng lúa trở thành điểm dừng chân được yêu thích để ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành của vùng cao nguyên.
>>Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận vẻ đẹp mùa lúa chín trên các cánh đồng ruộng ở Măng Đen: