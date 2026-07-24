TPHCM thành lập FTZ hơn 4.170 ha gắn với cảng Cái Mép Hạ

UBND TPHCM vừa quyết định thành lập khu thương mại tự do (FTZ) hơn 4.170 ha gắn với cảng biển Cái Mép Hạ. Đây là FTZ đầu tiên của thành phố, được kỳ vọng trở thành trung tâm giao thương, logistics và kinh tế biển của khu vực, tạo động lực tăng trưởng mới.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, có diện tích hơn 4.170 ha, thuộc phường Tân Phước và phường Tân Hải. Khu vực được bao quanh bởi hệ thống sông, rạch, đường 991B và vịnh Gành Rái; cách trung tâm TPHCM khoảng 50 km và sân bay quốc tế Long Thành khoảng 25 km.

Khu thương mại tự do gồm 3 khu chức năng với 8 phân khu liền kề, bao gồm các bến cảng container (hiện hữu, Cái Mép Hạ và hạ lưu), ga Cái Mép Hạ trên tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, cảng thủy nội địa, khu Nam KCN Cái Mép, Trung tâm logistics Cái Mép Hạ cùng các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

Khác với các mô hình truyền thống, FTZ Cái Mép Hạ được định hướng phát triển theo mô hình kinh tế tiên phong, áp dụng các thể chế vượt trội và tiêu chuẩn quốc tế, lấy kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn làm nền tảng. Khu thương mại tự do hướng tới thu hút các ngành công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn; hình thành khu phi thuế quan với cơ chế giám sát hải quan chuyên biệt, từng bước trở thành trung tâm kết nối giao thương quốc tế.

Khách tàu biển quốc tế cập cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Tân Phước, TPHCM) vào tháng 11-2025. Ảnh: LINH THÙY

Lộ trình phát triển được chia thành ba giai đoạn. Từ năm 2026-2030, TPHCM tập trung hoàn thiện bộ máy quản lý, hạ tầng công nghệ và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Giai đoạn 2031-2035 ưu tiên hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế hàng hải và các khu chức năng theo quy hoạch.

Sau năm 2035, khu thương mại tự do được định hướng trở thành hạt nhân của trung tâm kinh tế biển vùng Đông Nam Bộ, hướng tới cảng trung chuyển hàng hóa quy mô châu Á. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) được giao quản lý trực tiếp khu thương mại tự do này.

THI HỒNG