Mang mùa xuân đến với trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Ngày 11-1, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM tổ chức trao quà tết đến 150 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi trẻ nhận phần quà trị giá 1,5 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà). Tổng kinh phí chăm lo 300 triệu đồng do Công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển in do Trần (Tập đoàn ITL) tài trợ.

Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM Trần Thành Long cho biết, hoạt động nhằm góp chút tấm lòng để trẻ mồ côi thấy ấm áp và đủ đầy hơn khi mùa xuân đến. Ông Trần Thành Long mong muốn, từ sự trợ sức này của các nhà hảo tâm, trẻ sẽ có thêm động lực để bước tiếp trên con đường phía trước.

Cầm phần quà vừa được trao tặng trên tay, em Trần Hoài Bảo, 12 tuổi, ngụ quận Bình Tân bày tỏ niềm vui khi được các cô chú và hội quan tâm, chăm lo. Hoài Bảo cho biết, từ ngày ba mất do Covid-19, mẹ Bảo lại mắc bệnh nhưng vẫn cố gắng đi làm để lo cuộc sống cho 2 mẹ con. Từ sự chăm lo của hội và các tổ chức, Bảo thấy mình có thêm động lực để cố gắng học tập. Nhất là trong dịp tết sắp đến, em và mẹ cũng có phần quà bánh như bao gia đình khác.

Trước đó, vào tháng 12-2021, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM cũng đã phát động chương trình “Trái tim yêu thương” hỗ trợ 150 cháu mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19.

* Cùng ngày, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận 5 (TPHCM) tổ chức ngày hội “Phiên chợ công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2023.

Tham dự ngày hội, hơn 1.000 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, các nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ quận 5 tặng phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng để mua sắm tết tại các gian hàng phúc lợi.

Đến phiên chợ công nhân cùng đồng nghiệp, bà Tô Thị Hồng, giáo viên mầm non cho biết, bà với chị đồng nghiệp mỗi người được tặng một phiếu mua hàng 400.000 đồng, nhưng lại mua được hàng hóa tính ra lên đến hơn 500.000 đồng. “Do các mặt hàng tại phiên chợ đều được giảm giá nên chúng tôi mua được nhiều sản phẩm hơn so với số tiền trên phiếu mua hàng. Sự chăm lo này của tổ chức công đoàn giúp chúng tôi thấy ấm lòng khi tết đến”, bà Hồng chia sẻ.

Ngoài ra, LĐLĐ quận 5 cũng trao tặng 2 sổ tiết kiệm “Giúp nhau vượt khó” cho đoàn viên công đoàn bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng; tặng quà cho 2 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phần quà trị giá 3 triệu đồng và tặng quà tết cho 5 nghiệp đoàn, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Bên cạnh tặng phiếu mua hàng và quà chăm lo người lao động khó khăn, LĐLĐ quận 5 còn tổ chức hội thi “Trang trí cành mai – cành đào ngày tết năm 2023”. Hội thi thu hút 57 đội dự thi đã tạo không khí vui tươi mừng xuân mới. Ban tổ chức đã trao tặng 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải 3 cho các sản phẩm xuất sắc.

Trước đó, LĐLĐ quận 5 cũng đã tổ chức chương trình Tết sum vầy 2023 để chăm lo cho 1.000 đoàn viên công nhân lao động với số tiền hơn 800 triệu đồng.

* Trong ngày 11-1, Trung tâm Công tác xã hội công đoàn TPHCM đã phối phối hợp Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống (Trung tâm LIFE) tổ chức buổi tuyên truyền sức khỏe và nâng cao ý thức phòng chống nguy cơ lây nhiễm HIV-AIDS trong lực lượng công nhân lao động.

Tham dự có hơn 200 công nhân lao động đang công tác tại Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM và công nhân lao động đang sinh sống ở các khu vực nhà trọ tại quận 4 và 6.

Dịp này, Trung tâm Công tác xã hội công đoàn TPHCM cũng tổ chức họp mặt và trao tặng quà tết đến 300 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM và công nhân lao động đang ở tại các khu nhà lưu trú không có điều kiện về quê đón tết, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh 4 tài trợ.