Mạo danh có mối quan hệ với “sếp” lừa hơn 520 triệu đồng rồi bỏ trốn

Quyết định truy nã Trần Thị Tuyết Mai

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang truy nã Trần Thị Tuyết Mai (sinh năm 1960, ngụ quận 12) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Mai biết gia đình ông V. (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Cà Mau) có vướng về pháp lý nên Mai tiếp cận và giới thiệu mình có mối quan hệ rộng với “sếp” ở các cơ quan thực thi pháp luật.

Mai cũng khẳng định có thể xin giảm án cho người thân gia đình ông V.. Sau đó, Mai đề nghị ông V. chi tiền để lo lót. Vì tin tưởng, gia đình ông V. đã đưa cho Mai hơn 520 triệu đồng. Mai sau khi lấy tiền thì tìm cách tránh né gia đình ông V. và cắt đứt liên lạc.

Sau đó, ông V. đến công an trình báo sự việc. Qua điều tra, Công an xác định Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam nhưng Mai đã bỏ trốn.

Công an yêu cầu bị can Trần Thị Tuyết Mai sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân phát hiện bị can Mai đều có quyền bắt giữ báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc Công an TPHCM (Đội 3, Phòng PC01) ở đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM), số điện thoại trực ban 069.3187680 hoặc số điện thoại di động 0932030792 gặp điều tra Nguyễn Thanh Bình.

TRUNG DŨNG