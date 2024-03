Cảnh giác lừa đảo mới: Bưu phẩm có phiếu cào trúng thưởng yêu cầu quét mã QR

Ngày 4-3, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã phát thông báo cảnh giác chiêu trò lừa đảo mới của tội phạm bằng hình thức gửi bưu phẩm tới tận nhà dân, bên trong có thông báo trúng thưởng chứa mã QR.

Chiêu trò lừa đảo mới gửi bưu phẩm bên trong có thông báo trúng thưởng mã QR. Ảnh minh họa

Theo Công an TP Thủ Đức, gần đây người dân trên địa bàn nhận được bưu phẩm từ shipper (người vận chuyển giao nhận hàng hóa). Khi người dân mở các gói bưu phẩm ra thì phát hiện bên trong có phiếu cào trúng thưởng.

Khi cào phiếu này sẽ có giải thưởng; muốn được nhận giải thưởng phải truy cập vào đường link trên mã QR. Người nhận phải quét mã QR có trên thông báo, dẫn vào đường link lạ để khai báo thông tin cá nhân.

Công an xác định đây là hình thức lừa đảo mới xuất hiện, rất nguy hiểm. Để tránh bị lộ lọt thông tin cá nhân và nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không truy cập vào đường link trên mã QR; kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất khi nhận những bưu phẩm này.

Công an khuyến cáo người dân khi nhận các bưu phẩm lạ cần hỏi rõ shipper là hàng đó là gì? Ai là người gửi? Gửi từ đâu? Người dân tuyệt đối không nhận bưu phẩm mà mình không đặt, không biết rõ nguồn gốc.

CHÍ THẠCH