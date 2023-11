Mạo danh nhân viên ngân hàng "hỗ trợ" người dân, chiếm đoạt tiền

Ngày 29-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Nga (25 tuổi) và Trần Thị Thanh Thảo (26 tuổi, cùng trú tại tỉnh Phú Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ đơn tố giác, Công an tỉnh Gia Lai xác định 2 đối tượng trên mạo danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của nhiều người từ tháng 3 đến ngày 25-7.

Cụ thể, lấy lý do tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tiền mặt, nâng hạn mức, các đối tượng đã thu thập thông tin thẻ tín dụng của người dân và sử dụng thanh toán cho giao dịch thẻ cào điện thoại trên các trang thương mại điện tử. Khi ngân hàng gửi mã OTP, các đối tượng tiếp tục lừa nạn nhân đọc mã để thanh toán giao dịch.

Bằng thủ đoạn trên, Nga và Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 570 triệu đồng.