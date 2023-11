“Mặt tiền” thành phố bị bôi bẩn

Vẽ bậy, quảng cáo lung tung

“Dẫn nhóm bạn học ở quê đi tham quan chợ Bến Thành thấy ái ngại quá. Khu vực trung tâm thành phố đang bị bôi bẩn, bởi nhìn đâu cũng thấy những hình vẽ nguệch ngoạc, quảng cáo trái phép tràn lan tại các điểm công cộng, ở những căn nhà mặt tiền, cửa hàng, cửa hiệu”, anh Nguyễn Phúc (ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) chia sẻ.

Điều ái ngại của anh Nguyễn Phúc quả không sai.

Có mặt trên đường Lê Lợi (phường Bến Nghé và Bến Thành, quận 1), chúng tôi ghi nhận tuyến đường trung tâm thành phố trở thành “điểm nóng” về vẽ bậy và quảng cáo trái phép. Bên cạnh cửa hàng, cửa hiệu khang trang, 2 căn nhà liền kề số 48-50 Lê Lợi (phường Bến Nghé) đang đóng cửa, với những hình vẽ nguệch ngoạc, màu sơn đen, đỏ không rõ hình nét. Chồng lên các hình vẽ là những bảng quảng cáo “cho thuê nhà”, “cho thuê nhà chính chủ”… Nhìn mặt tiền 2 căn nhà, chúng tôi đếm được 34 tấm biển quảng cáo lớn nhỏ khác nhau, đủ các màu sắc. Chỉ riêng tuyến đường Lê Lợi có hơn chục điểm mặt tiền đường bị vẽ bậy, dán quảng cáo.

Người dân đi ngang lắc đầu ngao ngán, nhiều du khách nước ngoài ngơ ngác đứng nhìn, rồi bỏ đi. Nạn vẽ bậy, quảng cáo trái phép không chỉ xảy ra ở đường Lê Lợi mà còn xảy ra trên nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa…

Không chỉ các căn nhà, cửa hiệu đang đóng cửa chờ cho thuê mà các vách tường, công trình công cộng cũng là những nơi bị vẽ bậy, quảng cáo trái phép. “Điểm nóng” là các giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng hay Cách Mạng Tháng Tám - Lý Tự Trọng… Cầu Ba Son, một công trình giao thông mang tính biểu tượng của thành phố, có nhiều khách đến tham quan, cũng trở thành nạn nhân của các đối tượng vẽ bậy, quảng cáo trái phép. Trên mố cầu, vách công trình là những hình vẽ bằng sơn đen nguệch ngoạc, không rõ hình thù.

Gặp chúng tôi trên cầu Ba Son, anh Phạm Xuân Dũng (từ TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: “Sau nhiều năm quay lại, chúng tôi thấy TPHCM có nhiều công trình lớn, hoành tráng nhưng nạn vẽ bậy, quảng cáo trái phép xảy ra nhiều quá”.

Dẹp không xuể

Nạn vẽ bậy, quảng cáo trái phép ở khu vực trung tâm thành phố đã bôi bẩn “mặt tiền” thành phố. Để giữ hình ảnh đẹp của cầu Ba Son, Công ty cổ phần Giao thông Sài Gòn đã tổ chức cho nhân viên cọ rửa, xóa các điểm vẽ bậy, quảng cáo trái phép, nhưng sau một thời gian ngắn, vết sơn đen lại xuất hiện.

Ông Lê Minh Phát, Chủ tịch UBND phường Bến Nghé (quận 1), nhìn nhận, chính quyền địa phương khó ngăn chặn nạn vẽ bậy, quảng cáo trái phép. Các đối tượng vẽ bậy, dán quảng cáo thường sử dụng xe gắn máy có phân khối lớn, hoạt động vào đêm khuya nên rất khó phát hiện, và nếu phát hiện cũng khó bắt được. Để giữ sạch mỹ quan đô thị, các khu phố lập nhóm, mua sắm thang để đi tháo các bảng quảng cáo trái phép, còn vết sơn vẽ bậy thì đành chịu. Phường đã nhiều lần ra quân xóa bảng quảng cáo trái phép, nhưng đâu lại vào đó, không khác “đá ném ao bèo”.

Để xử lý dứt điểm vấn nạn này, ông Lê Minh Phát kiến nghị Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM đề xuất các nhà mạng cắt các số điện thoại quảng cáo trái phép.

Ông Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường Đa Kao (quận 1), chia sẻ: “Phường thường xuyên tổ chức tuần tra và lắp đặt hệ thống camera để kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng vẽ bậy, quảng cáo trái phép vẫn xảy ra. Nhằm ngăn ngừa nạn vẽ bậy, phường Đa Kao đã chủ động vẽ bích họa trên các bức tường. Với phương châm xã hội hóa, phường đã vận động kinh phí, vẽ được 20 bích họa trên các tuyến đường và những nơi đó không còn tình trạng vẽ bậy nữa. Tuy nhiên, điều khó khăn hiện nay là kinh phí, do mỗi điểm phải đầu tư vài chục triệu đồng nên khó triển khai đại trà trên địa bàn phường”.

Trước tình trạng các loại hình quảng cáo, rao vặt được dán, vẽ, treo rất nhiều ở nơi công cộng gây mất mỹ quan đô thị, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, cuộc sống của người dân, thời gian qua, Công an TPHCM đã đồng loạt ra quân triển khai bóc xóa quảng cáo, tờ rơi trái phép trên địa bàn. Tại các địa phương, lực lượng chức năng phối hợp tổ dân phố, Đoàn thanh niên và người dân đã đồng loạt tỏa ra các hẻm, đường phố để bóc xóa quảng cáo sai quy định. Bên cạnh đó, từ các số điện thoại trên tờ rơi, trụ điện, tường nhà..., Công an TPHCM cũng triển khai nghiệp vụ, bắt giữ nhiều đối tượng dán quảng cáo trái phép và yêu cầu các đối tượng trên gỡ bỏ các bảng quảng cáo. Thời gian tới, Công an TPHCM sẽ tổ chức lực lượng kiểm tra, tăng cường sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera để có căn cứ lập biên bản xử phạt hành chính đối với hành vi dán quảng cáo sai quy định.