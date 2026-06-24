Xã hội

Máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Hồng Công để cấp cứu hành khách

SGGPO

Chiều 24-6, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), cho biết, chuyến bay VN524 từ TPHCM đi Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 24-6, đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Hồng Công để hỗ trợ một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Chuyến bay hạ cánh khẩn cấp tại Hồng Công để hỗ trợ hành khách. Ảnh: VNA
Chuyến bay hạ cánh khẩn cấp tại Hồng Công để hỗ trợ hành khách. Ảnh: VNA

Theo Vietnam Airlines, chuyến bay VN524 được khai thác bằng máy bay Airbus A350, chở gần 250 hành khách.

Trong hành trình, hành khách T.A.T., quốc tịch Việt Nam, ngồi tại ghế 1K có biểu hiện sức khỏe không ổn định. Ngay sau khi phát hiện sự việc, tổ tiếp viên đã triển khai các biện pháp sơ cứu và hỗ trợ theo đúng quy trình xử lý tình huống y tế trên chuyến bay. Tuy nhiên, sau các biện pháp hỗ trợ ban đầu, tình trạng của hành khách không cải thiện.

Trên cơ sở đánh giá thực tế và nhằm bảo đảm hành khách được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, tổ bay đã quyết định chuyển hướng hành trình, hạ cánh xuống sân bay Hồng Công (Trung Quốc).

Chuyến bay VN524 hạ cánh tại Hồng Công lúc 10 giờ 59 phút (giờ địa phương). Sau khi máy bay dừng đỗ, lực lượng y tế sở tại nhanh chóng tiếp cận, đưa hành khách đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục theo dõi và điều trị.

2. Việc chuyển hướng chuyến bay được thực hiện theo quy trình khai thác an toàn, trong đó sức khoẻ và sự an toàn của hành khách luôn được Hãng đặt lên ưu tiên cao nhất.JPG
Chuyến bay của Vietnam Airlines từ TPHCM đi Thượng Hải (Trung Quốc) đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Hồng Công. Ảnh: VNA cung cấp

Sau khi hoàn tất các thủ tục hỗ trợ y tế và bảo đảm điều kiện khai thác, chuyến bay VN524 tiếp tục hành trình đến Thượng Hải, cất cánh trở lại lúc 12 giờ 10 phút (giờ địa phương).

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VĨNH XUÂN

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