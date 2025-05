Miền Bắc nắng nóng gay gắt, Nam bộ cảnh giác lốc sét, mưa đá

Trước khi đón không khí lạnh yếu giúp trời mưa mát vào cuối tuần này, Hà Nội sẽ đón một đợt nắng nóng gay gắt (Hà Nội 36 độ C) trong 2 ngày tới.

Theo thông tin dự báo của trang AccuWeather (Hoa Kỳ), trong 2 ngày 8 và 9-5, miền Bắc sẽ trải qua đợt nắng nóng diện rộng, với cường độ cao nhất tập trung ở khu vực trung du và đồng bằng.

Nền nhiệt độ giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông Bắc và ven biển (như Hải Phòng).

Cụ thể như sau:

Tây Bắc bộ: Nhiệt độ cao nhất dao động 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình chịu nắng nóng gay gắt nhất.

Đông Bắc bộ: Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực như Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh sẽ oi nóng, nhưng cường độ thấp hơn so với Tây Bắc.

Hà Nội: Nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đợt nắng nóng này có cường độ mạnh nhất tại Tây Bắc bộ và trung du Bắc bộ. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời vào buổi trưa, bổ sung đủ nước và đề phòng nguy cơ cháy nổ do thời tiết khô nóng.

Người dân nên có giải pháp chống nắng nóng khi lưu thông ngoài đường. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến chiều tối 9-5, không khí lạnh yếu sẽ tràn về gây mưa rào và dông rải rác, chấm dứt đợt nắng nóng ở Bắc bộ. Nhiệt độ tại Hà Nội dự kiến giảm khoảng 6 độ C vào ngày 10-5.

Như vậy, trước khi có không khí lạnh gây mưa, miền Bắc và miền Trung sẽ có hai ngày nắng nóng gay gắt diện rộng.

Ngày 7-5, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục tình trạng ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ vẫn đang trong giai đoạn chuyển mùa dẫn đến thời tiết biến động mạnh, dễ xuất hiện các hiện tượng cực đoan như dông, lốc, sét, gió giật mạnh, đặc biệt vào chiều tối.

TPHCM và các tỉnh Nam bộ nhiệt độ 23–34 độ C, có nơi lên đến 35 độ C. Ngày nắng nóng kéo dài đến chiều, chiều tối có mưa rào và dông, có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá...

Khuyến cáo từ cơ quan khí tượng thủy văn nên hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng nóng cao điểm từ 12 –16 giờ.

PHÚC HẬU - VĨNH TƯỜNG