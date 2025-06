TPHCM sẵn sàng các điều kiện cho mô hình chính quyền mới

Chuyển động ở từng phường, từng trụ sở

Ngày 26-6, tại các phường thuộc TP Thủ Đức, không khí tất bật khi nhiều phường vừa sắp xếp để bàn giao công việc, vừa tranh thủ sửa sang trụ sở để sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức. Tại trụ sở phường Tăng Nhơn Phú A (cũ), ở số 29 đường Lê Văn Việt, công tác chuẩn bị đang vào giai đoạn nước rút. Cán bộ, công chức tập trung chuyển tài liệu, lắp đặt bảng tên mới, bố trí lại không gian làm việc. Phường Tăng Nhơn Phú mới sau sáp nhập có dân số trên 180.000 người, do đó, việc tổ chức lại bộ máy và nơi làm việc là yêu cầu cấp thiết.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) được gấp rút chỉnh trang để sẵn sàng phục vụ người dân vào ngày 1-7. Ảnh: THU HƯỜNG

Tại trụ sở UBND phường An Khánh (TP Thủ Đức) - nơi đặt trụ sở phường An Khánh mới (sau sắp xếp các phường An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và một phần phường An Phú) - cũng đang được tu sửa, từ hệ thống bảng hiệu, khu vực văn phòng đến khu vực Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Nội vụ TP Thủ Đức (dự kiến giữ chức Chủ tịch UBND phường An Khánh) cho biết, theo tiến độ, ngày 28-6, toàn bộ hạ tầng cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và nhân sự sẽ được bố trí đầy đủ để ngày 1-7, bộ máy mới sẵn sàng phục vụ người dân. Dự kiến, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khánh sẽ khánh thành vào ngày 30-6.

Tương tự, trụ sở UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường Bình Lợi Trung đang được gấp rút sửa chữa. Đây hiện là trụ sở của phường 13 (quận Bình Thạnh), nên hơn 1 tuần qua việc sửa chữa được thực hiện vào đêm, để không ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của phường 13. “Trụ sở cho phường mới cơ đã được sửa chữa xong. Công tác sắp xếp các hồ sơ cũ chuyển giao, trang thiết bị và khu vực mới tiếp dân đã dần hoàn thiện để ngày 1-7 bắt tay vào việc phục vụ người dân”, ông Dương Tấn Khanh, Bí thư Đảng ủy phường 14 (dự kiến giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung) cho biết.

Theo ông Khanh, phường bố trí hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức. Đặc biệt, khu vực tiếp dân, doanh nghiệp được thiết kế thân thiện, gần gũi để người dân thấy thoái mái, tiện lợi nhất khi đến thực hiện thủ tục. “Yêu cầu tiếp dân thân thiện là điều được đặc biệt quan tâm. Do đó, phường Bình Lợi Trung đã sẵn sàng tâm thế, chuẩn bị tốt nhất các yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến chính quyền gần dân, hiểu dân”, ông Dương Tấn Khanh chia sẻ.

Không gián đoạn việc phục vụ dân

Tại nhiều trụ sở, dù sửa sang, sắp xếp nhưng bộ phận “một cửa” tiếp nhận và trả hồ sơ vẫn duy trì hoạt động bình thường. UBND phường Hiệp Phú (cũ) sắp tới sẽ trở thành trụ sở của Đảng ủy và các đoàn thể phường Tăng Nhơn Phú. Bên ngoài mọi việc đang ngổn ngang vì phải di dời trang thiết bị, cơ sở vật chất nhưng bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của người dân vẫn hoạt động bình thường. Người dân khi đến đây được các công chức, cán bộ hướng dẫn thủ tục, trả hồ sơ tận tình.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khánh vào giai đoạn hoàn thiện, sẽ hoàn tất khâu sửa chữa ngày 28-6. Ảnh: THU HƯỜNG

Với những hồ sơ đã tiếp nhận nhưng thời điểm trả hồ sơ qua mốc ngày 1-7, người dân được hướng dẫn đến trụ sở phường mới. Cán bộ cũng sẽ nhắn tin báo trực tiếp cho người dân qua số điện thoại đã đăng ký. Ghi nhận trong buổi sáng, nhiều người dân cũng đến phường hỏi về hồ sơ được nộp trước đó sẽ nhận ở đâu, đều được cán bộ hướng dẫn chi tiết, đảm bảo hồ sơ sẽ trả đúng hạn, tại trụ sở UBND phường mới.

Cũng trong sáng 26-6, trụ sở UBND phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) rộn ràng như ngày hội. Cán bộ, công chức vừa xử lý hồ sơ, vừa tham gia các cuộc họp chuẩn bị cho bộ máy mới, đồng thời bàn giao, chỉnh trang trụ sở. Dòng chữ “UBND phường Hiệp Bình Chánh” được tháo xuống, lau sạch lớp bụi thời gian, như một lời tạm biệt trang trọng với nơi từng ghi dấu nhiều năm phục vụ nhân dân.

Trong hội trường - nơi sẽ diễn ra lễ công bố Nghị quyết sáp nhập - những chiếc ghế, bục phát biểu đều được sắp xếp lại ngay ngắn. Từng tập hồ sơ dày được phân loại kỹ và xếp cẩn thận vào thùng giấy. Phần hồ sơ của chính quyền sẽ đưa về UBND phường mới, phần hồ sơ Đảng chuyển sang nơi làm việc của Đảng ủy. Không ai nhắc đến chuyện đi - ở, bởi điều duy nhất mọi người chia sẻ với nhau lúc này là tinh thần làm việc hết mình, để không một người dân nào bị gián đoạn quyền lợi, để sự chuyển giao diễn ra êm ả và trọn vẹn.

Đại diện các phường khẳng định, dù có hơi gấp rút nhưng các phường đều có sự chủ động và nỗ lực hoàn thành. Từ khâu sửa chữa trụ sở, bố trí bàn làm việc, kiểm tra đường truyền internet cho đến tổ chức lại kho lưu trữ hồ sơ… đều được các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt. Hệ thống mạng, phần mềm hành chính công, nền tảng tích hợp dữ liệu được đảm bảo kết nối liên thông, hạn chế tối đa việc nghẽn mạng hay gián đoạn khi người dân đến giao dịch những ngày đầu tháng 7.

Những trụ sở được tu sửa khang trang, Trung tâm Phục vụ hành chính công của các phường mới không chỉ là biểu tượng về diện mạo mới, mà quan trọng hơn là biểu hiện cụ thể nhất của quyết tâm đổi mới, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ngày 27-6, UBND TPHCM có văn bản khẩn truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về việc đảm bảo công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ tịch UBND TPHCM giao Văn phòng UBND TPHCM khẩn trương cung cấp danh sách TTHC có phát sinh hồ sơ, phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM để cấu hình trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM tiếp tục công tác đào tạo trực tiếp và trực tuyến phục vụ cho việc sử dụng các nền tảng số dùng chung đối với các cán bộ, công chức phường, xã; đảm bảo giải pháp kỹ thuật về tín hiệu đường truyền, liên thông đến các phường, xã được thông suốt, ổn định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bị gián đoạn. UBND các địa phương khẩn trương rà soát các trang thiết bị được trang bị tại UBND phường, xã sau sắp xếp để hoàn thiện cơ sở, hạ tầng công nghệ thông tin. Việc này nhằm duy trì vận hành ổn định các nền tảng số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hoàn thành chậm nhất ngày 28-6. Khẩn trương cung cấp danh sách cán bộ, công chức chính thức được phân công công tác tại các phường, xã để Trung tâm chuyển đổi số tạo tài khoản và thiết lập, cấu hình sử dụng trên hệ thống. Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức chủ trì triển khai công tác bàn giao hồ sơ, dữ liệu điện tử bắt đầu thực hiện từ 17 giờ ngày 30-6. Sở KH-CN tổng hợp và đề xuất ngay các danh mục các trang thiết bị do các phường, xã đăng ký và phương án trang bị, hoàn thành trước ngày 11-7; khẩn trương đăng ký chứng thư số cho 168 phường, xã, đặc khu để đảm bảo điều kiện xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử. NGÔ BÌNH

NHÓM PV