Ảnh hưởng hiện tượng “Front Meiyu”, Bắc bộ có mưa lũ

Ngày 27-6, tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của nước ta tiếp tục xảy ra tình trạng mưa lớn do thời tiết xấu. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các chuyên gia khí tượng, tâm điểm mưa lũ là từ tối 28-6 đến 3-7 (dự báo có nơi mưa trên 500mm). Nguyên nhân là do một rãnh áp thấp hoạt động ở phía Nam Trung Quốc đã dịch chuyển xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió trên cao (3.000-5.000m) và vùng xoáy thấp ở Tây Bắc Việt Nam, đã và sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ.

Các chuyên gia thời tiết xác nhận đây là hiện tượng “Front Meiyu” - xuất phát từ sự gặp gỡ giữa khối không khí lạnh phía Bắc và khối không khí nóng ẩm từ phía Nam, kéo dài từ cao nguyên Tây Tạng qua phía Nam Trung Quốc vào Bắc Việt Nam, thường xuất hiện vào mùa mưa (cao điểm là tháng 6 và 7). Dưới tác động của hiện tượng “Front Meiyu” và rãnh áp thấp, hiện nay phía Nam Trung Quốc cũng đang hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nghiêm trọng.

Sạt lở do mưa lớn ở huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai), sáng 27-6. Ảnh: CTV

* Để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, ngày 27-6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn ở Bắc bộ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát các khu dân cư, nhất là các khu dân cư ven sông, suối, khu vực ven sườn dốc để kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở, lũ quét, ngập sâu nhằm chủ động sơ tán, di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn. Tổ chức trực ban, triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết.

* Do thượng nguồn Việt Bắc có mưa lớn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã lệnh mở 1 cửa xả đáy của hồ thủy điện Tuyên Quang vào lúc 14 giờ ngày 27-6 nhằm giảm áp lực hồ chứa, đồng thời để tạo dung tích đón lũ đầu mùa. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương như Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội đảm bảo an toàn cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trên, ven sông ở hạ du, nhất là các cơ sở nuôi cá lồng, phương tiện vận tải thủy, bến đò, công trình xây dựng, khai thác cát sỏi… Trước tình hình thiên tai năm 2025 diễn biến bất thường, Bộ trưởng Bộ Công thương cũng vừa ban hành Chỉ thị 11 yêu cầu đảm bảo an toàn cho hệ thống thủy điện và lưới điện quốc gia trong mùa mưa bão 2025.

PHÚC HẬU - LÂM NGUYÊN