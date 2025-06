Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 4 - năm 2025: Phát huy tinh thần sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân thành phố

Cân nhắc từng công trình để xét chọn

Để chọn ra những sản phẩm xuất sắc trao giải, hội đồng 7 lĩnh vực và cấp thành phố đã tổ chức xét chọn nhiều lần, công khai, khách quan; đưa ý kiến của người dân lên Báo Sài Gòn Giải Phóng. Nhiều lĩnh vực còn mời các chuyên gia đầu ngành tham gia chấm giải, mời đại diện các công trình thuyết trình trước hội đồng lĩnh vực để tạo tính khách quan. Đến nay, qua lấy ý kiến trên báo, hội đồng chưa nhận được phản hồi trái chiều.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM giới thiệu sản phẩm khoa học sáng tạo tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TPHCM lần thứ 14

Như tại cuộc họp của Hội đồng Lĩnh vực 6 (Khoa học kỹ thuật), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM (đơn vị được giao phụ trách lĩnh vực 6) đã thành lập hội đồng lĩnh vực, thành viên là các giáo sư, chuyên gia đầu ngành. Hội đồng tham gia họp xét chọn các công trình, giải pháp tiêu biểu nhất để trình Hội đồng Giải thưởng Sáng tạo cấp thành phố xem xét, quyết định trao giải. GS-TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Lĩnh vực 6, cho biết, các công trình được chọn trao Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 4 đều được xét chọn kỹ càng, công khai, khách quan; được đánh giá có chuyên môn cao, thiết thực, được ứng dụng hiệu quả trong thực tế.

Theo đại diện cơ quan thường trực Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 4, đơn vị nhận được 292 đề án, công trình, giải pháp, đề tài đăng ký tham gia. Các chuyên gia hội đồng 7 lĩnh vực đã đánh giá công khai, khách quan từng hồ sơ và chọn ra 60 công trình. Từ đó, Hội đồng cấp thành phố xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 4 tổ chức lấy ý kiến người dân trên Báo Sài Gòn Giải Phóng và tổ chức các buổi họp hội đồng cấp thành phố để cho ý kiến. Tại các buổi họp, Hội đồng cấp thành phố đã xét chọn, cân nhắc từng công trình để có quyết định trao giải thưởng đến 51 công trình tiêu biểu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 4 mở rộng phạm vi và lĩnh vực tham gia. Trong đó, bổ sung các lĩnh vực mới phù hợp định hướng phát triển của TPHCM, như: xúc tiến thương mại và đầu tư, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo, từ đó tăng cường sự tham gia của các tầng lớp xã hội, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức phi chính phủ và nhóm sáng tạo trong cộng đồng. Đặc biệt, các sản phẩm trao giải lần này cũng tăng tính ứng dụng, hiệu quả trong thực tiễn, giải quyết các vấn đề cấp bách của thành phố.

Biểu tượng khát vọng đổi mới

Theo Ban tổ chức, chất lượng hồ sơ, công trình, đề tài, tác phẩm đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 4 ở một vài lĩnh vực được nâng cao hơn, do tiêu chí xét chọn giải thưởng lần 4 được nâng cao so với các lần trước, công tác xét chọn, sàng lọc từ ban đầu được thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ truyền thông cho giải thưởng cũng dành nhiều thời gian, có nhiều giải pháp thông tin, tuyên truyền hiệu quả cho các nội dung tổ chức giải thưởng. Qua đó, số lượng hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng ở một vài lĩnh vực tăng hơn so với lần tổ chức năm 2023.

Như ở lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật), số lượng và chất lượng tác phẩm dự xét giải thưởng lần 4 đều tăng. Lĩnh vực này nhận 62 tác phẩm, tăng gần gấp 3 lần so với lần 3, trong đó nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao. Tương tự, ở lĩnh vực 4 (truyền thông) có 48 hồ sơ gửi về dự thi, tăng gần gấp 3 lần so với lần trước.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, qua 4 lần tổ chức, Giải thưởng Sáng tạo TPHCM đã khẳng định tiềm năng sáng tạo, tinh thần đổi mới không ngừng trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Các công trình, đề án, sản phẩm sáng tạo đã cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua, cảm hứng sáng tạo trong cả hệ thống chính trị thành phố và trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Đặc biệt, giải thưởng lan tỏa, phát huy tinh thần sáng tạo của người dân TPHCM ở mọi lúc, mọi nơi, trên mọi lĩnh vực. “Giải thưởng là biểu tượng cho khát vọng đổi mới của TPHCM. Thông qua tôn vinh các tài năng, giải thưởng góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, giàu tính sáng tạo - yếu tố then chốt để thành phố bước vào kỷ nguyên đổi mới mạnh mẽ”, đồng chí Võ Văn Hoan chia sẻ.

Dự kiến Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 4 - năm 2025 sẽ diễn ra vào 19 giờ, ngày 1-7 tại khu vực sân khấu chính - Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM). 51 tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc, công trình, giải pháp tiêu biểu đạt Giải thưởng Sáng tạo lần 4 - năm 2025. Cụ thể: - Lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế) có 9 sản phẩm, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì và 6 giải ba. - Lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh) có 6 sản phẩm, gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì và 2 giải ba. - Lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước) có 6 sản phẩm, gồm: 1 giải nhì và 5 giải ba. - Lĩnh vực 4 (truyền thông) có 6 sản phẩm, gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì và 4 giải ba. - Lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật) có 9 sản phẩm, gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì và 5 giải ba. - Lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật) có 9 sản phẩm, gồm: 2 giải nhì và 7 giải ba. - Lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo) có 6 sản phẩm, gồm: 3 giải nhì và 3 giải ba.

THÁI PHƯƠNG