Miền Bắc tái xuất mưa phùn, nắng nóng miền Đông lan xuống miền Tây

Người dân Hà Nội chờ đèn xanh ở ngã 5 Khâm Thiên, chiều 12-3. Từ hôm nay, nắng sẽ yếu dần. Ảnh: VĂN PHÚC

Thông tin từ nhiều người dân ở khu vực Tây Bắc bộ cho biết, đêm về sáng 13-3, tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái đã có trận mưa rào to. Đồng thời tại các tỉnh: Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng… cũng có mưa phùn, mưa nhỏ trên diện rộng vào sáng sớm nay, người dân lo ngại hiện tượng nồm quay trở lại. Tại Hà Nội, sáng nay, mưa bụi xuất hiện rải rác từng khu vực.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, tại khu vực Tây Bắc bộ, các đợt mưa chỉ là mưa rào cục bộ trong thời gian ngắn, đến chiều nay vẫn có nắng. Còn tại khu vực Đông Bắc bộ và đồng bằng Bắc bộ, hôm nay, xác suất cao có nhiều mây, nắng yếu dần. Đến chiều tối nay, nhiều nơi sẽ có mưa phùn, mưa nhỏ kèm hiện tượng nồm, độ ẩm không khí gia tăng.

Nắng nóng như rang tại TPHCM, một số điểm cháy nhỏ do hanh khô nhiều ngày tại TP Thủ Đức, sáng qua 12-3. Ảnh: CTV QUỐC ANH

Hôm nay, dự báo miền Trung và Tây Nguyên vẫn có nắng. Đông Nam bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng 35-37 độ C. Nắng nóng cũng phát triển ở miền Tây Nam bộ nhưng xuất hiện ở các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang (nhiệt độ thấp hơn miền Đông khoảng 1-2 độ C).

VĂN PHÚC