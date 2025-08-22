Miền Bắc: Tạnh mưa, nhiều nơi vẫn lụt

Nước vẫn lụt sâu tại một số xã ở tỉnh Lạng Sơn khiến nông dân không thể thu hoạch mãng cầu dù đang chín. Tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều sân trường bị ngập trong bùn khi năm học mới đang đến gần...

Ngày 22-8, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc đã hửng nắng trở lại sau nhiều ngày mưa. Trong khi đó, một số khu vực ở miền núi vẫn mưa lớn, gây ngập úng.

Hà Nội nắng ráo trở lại nhưng còn nhiều mây, báo hiệu vẫn còn mưa

Cập nhật dữ liệu từ hệ thống đo mưa tự động Vrain đến chiều 22-8, những nơi đã có mưa to như: Tuyên Quang 220mm, Lào Cai 117mm, Phú Thọ 99mm, Sơn La 72mm, Điện Biên 71mm, TPHCM 68mm, Cao Bằng 63mm, Lai Châu 62mm, Đồng Nai 52mm…

Tại khu vực phía Tây Bắc tỉnh Bắc Ninh, có nơi nước ngập vẫn chưa rút hẳn, sạt lở đường sá chưa kịp khắc phục. Lũ trên sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam vẫn đang lên.

Đường sá tại xã Tuân Đạo (tỉnh Bắc Ninh) ngày 22-8 sau trận mưa lớn đi qua

Tại Lạng Sơn, mặc dù trời đã hửng nắng nhưng trong ngày 22-8, nước lụt vẫn ngập tại nhiều làng mạc ở xã Hữu Lũng.

Mực nước sông suối dâng cao nên nhà cửa tại các thôn Đồng Lai, Bãi Vàng, Na Hoa, khu Cầu Mười... vẫn chìm trong nước. Nhiều khu vực nước chảy xiết gây chia cắt, các loại thuyền nhỏ không thể chở người đi qua.

Lực lượng chức năng sơ tán tài sản giúp nhân dân ra khỏi vùng lụt ở xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), ngày 22-8. Ảnh: Công an xã Hữu Lũng

Nước vẫn ngập ở xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) khiến công tác khắc phục thiệt hại gặp khó khăn

Lực lượng chức năng gồm công an, bộ đội của tỉnh Lạng Sơn và xã Hữu Lũng đã khẩn trương bơi qua vùng nước lớn để giúp người dân.

Nhiều thôn xóm ở xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) vẫn chìm trong nước lụt, ngày 22-8

Lực lượng công an xã Hữu Lũng đã chủ động triển khai phương án hiệp đồng tác chiến cùng chính quyền địa phương, Trung đoàn 12 (huy động 115 cán bộ, chiến sĩ), Trạm CSGT Tùng Diễn, an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ… hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, gia cầm, hoa màu đã thu hoạch đến các khu vực an toàn. Các lực lượng cũng tiếp tục rà soát, sơ tán người dân còn mắc kẹt trong vùng nước ngập.

Sơ tán gia cầm khỏi vùng ngập ở xã Vạn Linh (tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: DUY CHIẾN

Tương tự, tại xã Vạn Linh, nước lũ vẫn đang lênh láng. Trưa 22-8, nhiều thôn bản vẫn đầy nước khiến người dân không thể thu hoạch trái cây đúng thời điểm chín rộ.

Ông Hoàng Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Linh cho biết, do xã nằm giữa dãy núi, nên khi mưa lớn, nước từ các khe núi đổ xuống nhanh khiến nhiều khu vực ngập sâu. Hiện tài sản, hoa màu và cây trái bị ảnh hưởng nặng nề. Hai thôn Lũng Na và Lũng Gio vẫn đang bị cô lập.

Mãng cầu là cây trồng chủ lực của xã Vạn Linh với khoảng 700ha đang trong kỳ thu hái. Nước lũ dâng cao khiến nhiều cây gãy cành, quả rụng hàng loạt. Để giảm thiệt hại, chính quyền đã huy động lực lượng tại chỗ cùng Trung đoàn 141 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người dân vận chuyển trái cây ra khỏi vùng ngập để giao cho thương lái. Công việc được triển khai khẩn trương để giúp nông sản khỏi nguy cơ hư hỏng.

Xe ô tô của người dân đi hái trái tại xã Vạn Linh (tỉnh Lạng Sơn) bị lũ cuốn xuống suối

Trời đã tạnh mưa nhưng phía Nam tỉnh Lạng Sơn vẫn đang chìm trong các thung lũng nước

Còn tại tỉnh Thái Nguyên, ngày 22-8, lực lượng chức năng và người dân ở phường Bắc Kạn đã khẩn trương ra quân dọn dẹp, khắc phục hậu quả trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, nhà dân và trường học bị ngập sâu trong bùn đất.

Theo ông Đinh Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn, lo lắng nhất hiện nay là dọn dẹp bùn đất tại các trường học khi mùa khai giảng năm học mới đang đến gần. Tại Trường THCS Bắc Kạn, sân trường thấp hơn mặt đường nên mỗi khi mưa lớn là bùn đất tràn vào khuôn viên. Do có lượng bùn đất lớn nên ngày 21 và 22-8, nhiều phụ huynh chủ động đến dọn dẹp để sớm có chỗ học tập cho học sinh. Ban đầu, khối lớp 6 được xếp lịch nhập lớp mới vào ngày 22-8 nhưng phải hoãn sang ngày 25-8.

PHÚC HẬU