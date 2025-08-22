Bão sắp vào Biển Đông, xác suất cao đổ bộ đất liền nước ta

Các mô hình dự báo của thế giới hầu hết đưa ra nhận định sơ bộ: áp thấp nhiệt đới thành bão, có khả năng cao đổ bộ Bắc Trung bộ của Việt Nam.

Sáng 22-8, cập nhật từ các mô hình dự báo khí tượng thế giới cho thấy vùng áp thấp ở phía Đông Philippines đang di chuyển nhanh, chuẩn bị vào Biển Đông và có xác suất 60-70% mạnh lên thành bão.

Vị trí vùng áp thấp lúc 6 giờ ngày 22-8 (phía Đông Philippines) theo mô hình của ECMWF. Nguồn: WINDY

Các mô hình này dự báo tâm bão nhiều khả năng hướng vào khu vực Bắc Trung bộ, có thể ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam trong các ngày 24 và 25-8.

Vị trí tâm bão vào lúc 8 giờ ngày 25-8 theo mô hình GFS (Hoa Kỳ)

Vị trí tâm bão vào lúc 8 giờ theo mô hình dự báo ECMWF (châu Âu)

Hoàn lưu của hệ thống này sẽ khiến khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và vịnh Bắc bộ, có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm cần khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.

Từ ngày 25-8, Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở.

Ảnh vệ tinh lúc 7 giờ ngày 22-8 cho thấy thời tiết ở khu vực giữa Biển Đông trở xấu. Nguồn: Zoom Earth

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vùng áp thấp này hình thành trưa 21-8 trên vùng biển phía Đông Philippines, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ. Cơ quan khí tượng của Việt Nam lưu ý người dân, đặc biệt là các tỉnh ven biển Bắc bộ và Bắc Trung bộ, theo dõi sát thông tin dự báo để chủ động ứng phó.

PHÚC HẬU