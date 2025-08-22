Yêu cầu dự báo chính xác bão số 5, không để xảy ra sự cố đáng tiếc

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu cơ quan khí tượng cố gắng dự báo chính xác cơn bão mới, kịp thời thông tin cho các địa phương, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 22-8, vùng áp thấp ở ngoài khơi thuộc phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều 22-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc - 121,2 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Luzon (Philippines).

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/giờ và đang tiếp tục mạnh lên thành bão số 5.

Vị trí và dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới (bão số 5) theo mô hình chiều 22-8 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Dự báo, chiều 23-8, tâm bão hoặc áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Đông Bắc.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, bão có xu hướng di chuyển khá nhanh theo hướng Tây Tây Bắc nên có xác suất cao đổ bộ vào khu vực Bắc Trung bộ. Trước ngày 24-8, các phương án chuẩn bị ứng phó phải sẵn sàng.

Trưa nay, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì cuộc họp khẩn để triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới phát triển thành bão.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp trưa 22-8

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm nay, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki). Khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh (khoảng 20km/giờ). Ngày 24-8, khi di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển vịnh Bắc Bộ. Dự báo khoảng ngày 25-8, bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta.

Ngày 22-8, hàng loạt thôn xóm ở xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) vẫn ngập nặng do cơn mưa ngày 21-8

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu Cục Khí tượng - thủy văn và Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo chính xác, cung cấp thông tin sớm đến chính quyền địa phương, để kịp thời chỉ đạo ứng phó, tránh những sự cố đáng tiếc.

PHÚC HẬU