Cả vách núi đá đổ xuống Quốc lộ 4G

Miền núi phía Bắc đang bước vào cao điểm mùa mưa, sạt lở núi và đất đá liên tiếp xảy ra khiến du khách và tài xế xe khách, xe vận tải luôn nơm nớp lo ngại trên các cung đường.

Sáng nay 21-8, tại khu vực Khe Sanh, xã Sốp Cộp (tỉnh Sơn La), người dân phát hiện đất đá từ một vách núi cao gần như dựng đứng (ta-luy dương) có dấu hiệu sạt xuống, khiến các phương tiện không dám qua lại. Chỉ sau vài phút, cả mảng đá lớn trút xuống Quốc lộ 4G, bụi tung mù mịt.

Vạt núi đổ xuống trùm kín mặt Quốc lộ 4G sáng 21-8. Ảnh tuần trình của CSGT tỉnh Sơn La

Theo Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Sốp Cộp, mưa lớn kéo dài đã khiến mặt đường trơn trượt, nhiều điểm sạt lở xuất hiện, trong đó nghiêm trọng nhất là điểm sạt tại Km111 Quốc lộ 4G. Sự cố đã làm gián đoạn giao thông từ xã Sốp Cộp đi trung tâm tỉnh Sơn La và ngược lại, ảnh hưởng đến hàng loạt chuyến xe khách, xe tải và lộ trình của du khách.

Vách núi đổ ụp xuống Quốc lộ 4G tại khu vực Khe Sanh (xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La). Clip: TRANG TRINH

Hiện trường đang được lực lượng chức năng phong tỏa, nhưng do khối lượng đất đá lớn và mưa chưa dứt khiến công tác khắc phục gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng đề nghị người dân và tài xế chọn tuyến đường khác để lưu thông, không đi vào khu vực nguy hiểm và tuân thủ nghiêm quy định giao thông.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20-8, tại tỉnh Lai Châu, một khối đá lớn bất ngờ rơi từ ta-luy dương xuống mặt đường nhựa tại Km73+100 Quốc lộ 4D (đoạn qua Bản Chu Va 12, xã Bình Lư), che lấp toàn bộ làn xe theo hướng Lai Châu - Sa Pa (tỉnh Lào Cai), khiến nhiều phương tiện bị ách tắc trong giờ cao điểm.

CSGT tỉnh Lai Châu trực tiếp dọn dẹp đá rơi rải rác trên đường, dọc Quốc lộ 4D gần đèo Ô Quy Hồ, ngày 20-8

Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng, đặt biển cảnh báo và phối hợp thu dọn khối đá để đảm bảo đường sá thông suốt.

Vào khoảng 5 giờ ngày 19-8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra tại Km22, Tỉnh lộ 143 (ĐT.143), đoạn qua bản Phù Lồng (xã Pu Nhi), khiến tuyến đường huyết mạch nối xã Pu Nhi với xã Na Son bị tê liệt hoàn toàn. Chiều 20-8, tình trạng sạt lở ở đây tiếp tục xuất hiện. Chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị người dân không đi vào khu vực sạt lở, đồng thời chủ động lựa chọn hướng di chuyển an toàn khác.

Còn theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tối 19-8, tại thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc (tỉnh Lạng Sơn) một vụ sạt lở đất đá với khối lượng khoảng 150m³ đã xảy ra. May mắn không có thương vong, nhưng nguy cơ sạt lở tiếp diễn vẫn hiện hữu.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khoanh vùng nguy hiểm và di dời khẩn cấp 4 hộ ra khỏi vùng có nguy cơ cao.

PHÚC HẬU